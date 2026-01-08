Al menos dos muertos y seis heridos por un tiroteo en una iglesia en Salt Lake City (Estados Unidos)

Exteriores de la iglesia donde se ha registrado el tiroteo.

Las claves nuevo Generado con IA Al menos dos personas murieron y seis resultaron heridas tras un tiroteo afuera de una iglesia en Salt Lake City, Utah. El ataque ocurrió durante un servicio funerario en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tres de los heridos se encuentran en estado crítico, mientras que el agresor sigue prófugo y se desconocen sus motivaciones.

Al menos dos personas han muerto y seis más resultaron heridas tras un tiroteo a las afueras de una iglesia en Salt Lake City, según varias informaciones de medios locales.

Las autoridades reportaron que ocho personas recibieron impactos de bala cerca de las 19:30 hora local (02:30 GMT del jueves) mientras se realizaba un servicio funerario en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la capital del estado de Utah.

Testigos en la zona que escucharon los disparos describieron la experiencia como "bastante aterradora" y dijeron que se sintieron aliviados de que no ocurriera dentro de la iglesia, según recogió el canal de televisión local KUTV.

We are on scene of a shooting at 660 N. Redwood Road.



2 people were killed and at least 6 more have been injured with at least 3 of those in critical condition.



The suspects are still outstanding, but our officers have obtained solid leads and are working to locate those… pic.twitter.com/SleDVievfv — Salt Lake City Police Department (@slcpd) January 8, 2026

Tres personas se encuentran en estado crítico y otras tres víctimas se encuentran en condición desconocida, luego de que fueron trasladadas a hospitales de la zona, según el portavoz de la policía de Salt Lake City, Glen Mills, citado por el medio Deseret.

Hasta el momento el sospechoso permanece prófugo tras el tiroteo y se desconocen las motivaciones de su ataque.