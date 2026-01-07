Trump supervisó en junio un simulacro de la captura de Maduro por la Delta Force y su equipo publicó vídeos en redes

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump supervisó en junio de 2025 un simulacro militar en Fort Bragg, donde la Delta Force ensayó la captura de Nicolás Maduro. El equipo de Trump difundió públicamente vídeos y fotos de estos entrenamientos, mostrando tácticas similares a las empleadas en la operación real contra Maduro. La operación, llamada 'Resolución Absoluta', incluyó un apagón cibernético en Caracas, el despliegue de más de 150 aeronaves y la entrada de fuerzas especiales en el búnker presidencial. Maduro y su esposa intentaron huir a una habitación blindada, pero fueron capturados y trasladados en helicóptero al USS Iwo Jima, y posteriormente a Nueva York para comparecer ante la justicia.

Las pistas sobre los planes militares de Donald Trump en Venezuela estaban a la vista de todo el mundo, con la Casa Blanca alardeando de ello y difundiendo imágenes de cómo las fuerzas especiales de Estados Unidos se entrenaban para asaltar el búnker donde se refugiaba Nicolás Maduro. Tan solo había que descifrar los mensajes.

Trump supervisó el pasado mes de junio en Fort Bragg, la base de la unidad de élite Delta Force ubicada en Carolina del Norte, unas maniobras del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. En el simulacro se observa cómo un grupo de soldados se descuelgan de un MH-47G Chinook, protegido por helicópteros artillados AH-64 Apache que disparan a varios objetivos, sobre la azotea de un edificio y entran en su interior mientras un equipo terrestre ofrece apoyo desde varios vehículos.

Dan Scavino, subdirector del Gabinete de comunicación de Trump, compartió el mismo 10 de junio en su cuenta de X un vídeo de casi dos minutos y medio en el que se puede ver al mandatario republicano, acompañado del secretario de Defensa Pete Hegseth y del secretario del Ejército Dan Driscoll, contemplando una maniobra militar prácticamente similar a la que se llevó a cabo el pasado sábado para capturar a Maduro y a su mujer, Cilia Flores.

Margo Martin, otra asesora cercana de Trump presente en Fort Bragg, también publicó ese mismo día imágenes de la demostración, que además incluyeron el lanzamiento de misiles y de efectivos del XVIII Cuerpo Aerotransportado.

Toda esta escenificación del poderío militar estadounidense se enmarcó en las celebraciones por el 250 aniversario del Ejército. El mandatario, sin embargo, centró su discurso en defender el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y aprovechó para anunciar que su Administración iba a restaurar los nombres de líderes confederados en siete bases militares borrados por su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden.

A pesar de la publicidad que se dio a estas prácticas, parece que en el seno de los servicios de inteligencia bolivarianos nadie se dio cuenta de la posibilidad de que las fuerzas especiales norteamericanas llevasen a cabo una acción similar en el escondite del autócrata venezolano. Y tampoco fue porque las palabras de Trump semana tras semana vaticinaban una intervención para derrocar a Maduro.

La operación real

Bautizada como Resolución Absoluta, la misión movilizó a más de 150 aeronaves –una variedad de cazas, aviones especializados en interferencia electrónica, bombarderos supersónicos B‑1 y otros diseñados para detectar alertas tempranas de lanzamientos de misiles–, que despegaron desde veinte bases militares distintas controladas por Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Un ataque cibernético previo apagó las luces de Caracas, y las aeronaves consiguieron inhabilitar en tiempo récord las defensas aéreas de la capital venezolana. Sin oposición, los helicópteros MH-47 Chinooks y MH-60 Black Hawks transportaron a las tropas de élite de la Fuerza Delta hasta el complejo fortificado donde descansaban Maduro y su esposa.

20260105-venezuela-captura

Ambos saltaron de la cama para tratar de alcanzar una habitación blindada en el interior del búnker, pero no lo lograron, resultando heridos en su intento de fuga. El matrimonio presidencial fue trasladado en helicóptero hasta el USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio desplegado frente a las costas de Venezuela, que los llevó hasta la isla de Guantánamo y de ahí a Nueva York, donde el lunes comparecieron ante la Justicia.

Las fuerzas especiales estadounidenses prepararon durante meses la operación. Hasta tal punto que reconstruyeron el búnker de Maduro. Hicieron una réplica a la misma escala para ensayar la captura. Dos semanas antes de la operación, el Ejército desplegó en territorio venezolano dos unidades de la Delta Force para radiografiar los pasos de Maduro. Trazaron un "patrón de vida" del líder chavista gracias a un topo que reclutó la CIA en el círculo íntimo del líder bolivariano.

La misión duró dos horas y 20 minutos. En ese lapso, el Ejército de Estados Unidos bombardeó la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote, además del Cuartel de la Montaña, un museo militar instalado en lo alto de una popular barriada donde, en teoría, descansan los restos mortales de Hugo Chávez. Un emplazamiento de enorme simbolismo para el régimen.

Pero el objetivo principal de la operación era Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, residencia de decenas de altos mandos y aeropuerto principal de la Fuerza Aérea. Era el complejo fortificado donde permanecían el líder chavista y Cilia Flores.