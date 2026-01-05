Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcoterrorismo, comparecen ante el tribunal federal de Nueva York

Agentes de la DEA trasladan a Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, fuera de un helicóptero. Adam Gray Reuters

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen este lunes por primera vez ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La Justicia estadounidense juzga en Manhattan al líder chavista y a su esposa por los delitos de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, según el pliego de cargos que el Departamento de Justicia hizo público el pasado sábado.

El auto de procesamiento, de 25 páginas, recoge que Maduro y sus socios se enriquecieron con el tráfico de "miles de toneladas de cocaína" a Estados Unidos haciendo uso de "su autoridad obtenida ilegalmente y de las instituciones que corrompió" durante 25 años. Su juicio recuerda a la causa que enfrentó hace más de tres décadas el general panameño Manuel Noriega, condenado por los tribunales estadounidenses en 1992.

Según los cálculos del Departamento de Estado, que elevó en agosto a 50 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Maduro, hasta 2020 cruzaban la frontera de Estados Unidos cada año entre 200 y 250 toneladas de cocaína. Venezuela era, en teoría, el origen de la droga.

También está imputado en la misma causa el primogénito de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, mencionado como "Nicolasito" o "El Príncipe" en el escrito de acusación del Departamento de Justicia. Maduro Guerra rompió su silencio este domingo, cuando habían pasado más de 24 horas de la captura del matrimonio presidencial.

"Después se verá, la historia, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará. Lo veremos", declaró Maduro Guerra a través de un audio difundido en redes sociales, en el que parecía confirmar que otro miembro destacado del régimen había pactado con la Administración Trump la salida de Maduro.

Juez de prestigio

El juez Alvin K. Hellerstein, un judío ortodoxo de 92 años, dirigirá la causa. El magistrado, experto en crimen organizado y delitos transnacionales, ocupa la plaza desde 1998. Es reconocido en el circuito judicial por su independencia.

Nombrado por el entonces presidente Bill Clinton, Hellerstein tiene experiencia en casos mediáticos, como los litigios civiles derivados de los atentados del 11-S, el caso contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein o el proceso contra Hugo El Pollo Carvajal, el exjefe de inteligencia militar de Venezuela.

Es previsible que la defensa de Maduro —que asume Barry J. Pollack, uno de los abogados de Julian Assange que negoció la liberación del fundador de WikiLeaks— argumente que su cliente goza de inmunidad frente a un proceso penal por ser jefe de Estado soberano de un país extranjero, un principio fundamental del derecho internacional y estadounidense.

No obstante, en los tribunales estadounidenses prima el criterio del Departamento de Estado, que colgó sobre Maduro el cartel de fugitivo. Además, la Administración Trump, como recordó la pasada semana el secretario de Estado, Marco Rubio, no reconoce la legitimidad de Maduro.

Un abogado de Texas llamado Mark E. Donnelly presentó este lunes un preaviso de comaprecencia en nombre de Cilia Flores. Busca la aprobación del tribunal para representarla en el estado de Nueva York.

El líder chavista y su esposa fueron trasladados en la mañana del lunes desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn —una cárcel federal de máxima seguridad por la que han desfilado en los últimos meses otros presos destacados, como Sean Diddy Combs o Luigi Mangione— hasta la corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.

Dos horas antes de la primera vista oral, se produjeron en los aledaños del tribunal una serie de enfrentamientos entre dos grupos de manifestantes. Uno, en contra de Maduro, celebraba la captura del líder chavista. El otro, en contra de la intervención de Estados Unidos en el país caribeño, portaba pancartas que rezaban "No a la sangre por el petróleo".

