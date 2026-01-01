La CIA le dice a Trump que Putin miente: no hubo ataque de drones ucranianos a la residencia del presidente ruso

Las claves nuevo Generado con IA La CIA no ha encontrado pruebas de un ataque ucraniano con drones a la residencia de Vladímir Putin, desmintiendo las acusaciones de Moscú. John Ratcliffe, director de la CIA, trasladó a Donald Trump que el informe descarta la versión rusa sobre el incidente. Rusia utilizó este supuesto ataque para amenazar con endurecer su postura en las negociaciones de paz, pese a no presentar pruebas contundentes. Ucrania y sus aliados consideran que las acusaciones rusas buscan sabotear los avances diplomáticos recientes y justificar nuevos ataques contra Ucrania.

La CIA, el servicio de inteligencia de Estados Unidos, no ha hallado indicios de que Ucrania haya atacado con drones una residencia de Vladímir Putin, tal y como ha denunciado Moscú, poniendo en jaque los avances diplomáticos de las últimas semanas. Así se lo ha trasladado el director del organismo, John Ratcliffe, a Donald Trump, según fuentes conocedoras de la conversación citadas por The New York Times.

El informe de la CIA desmiente así las acusaciones de Rusia contra Kiev que el propio presidente ruso trasladó a su homólogo estadounidense en una llamada telefónica el pasado lunes.

Trump no ha confirmado oficialmente estar al tanto de los hallazgos del servicio de inteligencia. Sin embargo, este miércoles compartió en su cuenta de Truth Social un enlace a un editorial del tabloide The New York Post que señalaba a Putin como el principal culpable de que no se haya firmado todavía un acuerdo de paz y ponía en duda la veracidad del ataque.

Fuentes de la CIA citadas por The Wall Street Journal adelantaron que Ucrania buscaba golpear un objetivo militar que ya había atacado anteriormente y que está ubicado en Nóvgorod, donde se sitúa la residencia campestre de Putin supuestamente asaltada y que no está en las cercanías de la instalación.

El pasado lunes, Trump aseguró que Putin le había contado por teléfono el supuesto ataque sobre su residencia. El mandatario republicano dijo estar muy enfadado por esa presunta acción ucraniana, aunque reconoció al mismo tiempo que cabía la "posibilidad" de que la operación no se hubiera producido tal y como le relató el autócrata ruso.

Rusia utilizó el presunto ataque directo contra Putin para amenazar con endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra. No obstante, Moscú no ha presentado ninguna prueba contundente que respalde su versión. En Año Nuevo el Ministerio de Exteriores ruso también ha denunciado un supuesto bombardeo con aparatos ucranianos contra un hotel y una cafetería en la Jersón ocupada que habría matado a 24 personas, incluido un niño.

En una publicación en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la afirmación de "una completa invención destinada a justificar nuevos ataques contra Ucrania, incluyendo Kiev, así como la propia negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poner fin a la guerra".

En un detallado informe que Ucrania distribuyó el martes a las delegaciones de sus aliados europeos, Kiev alegó que las acusaciones rusas buscaban sabotear los acuerdos alcanzados durante la reunión del pasado domingo entre Trump y Zelenski en Mar-a-Lago, en Florida, según informa la agencia Reuters.

Tras dicho encuentro, ambos líderes se mostraron optimistas sobre el curso de las negociaciones, aunque parece que se registraron pocos avances en los dos puntos de mayor fricción para firmar la paz: las garantías de seguridad para Ucrania frente a una hipotética agresión rusa en el futuro y las exigencias de Moscú de que Kiev ceda importantes extensiones de territorio en el Donbás.