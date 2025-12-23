Estados Unidos destruye otra narcolancha en el Pacífico y mata a una persona

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos destruyó una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, causando la muerte de una persona a bordo. El Comando Sur de Estados Unidos calificó la embarcación como "de bajo perfil" y confirmó que la acción ocurrió en aguas internacionales. Mandatarios de Venezuela y Colombia han criticado este tipo de operativos, calificándolos de "ejecuciones extrajudiciales" y llevando un caso ante la CIDH. Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas en operativos similares, con un saldo de más de un centenar de muertos, sin revelar identidades ni detalles de los narcóticos incautados.

Estados Unidos ha destruido este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo, en una ruta del Pacífico Oriental.



La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como "de bajo perfil" y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque.



El operativo sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "sería inteligente" si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de "alborotador".



Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como "ejecuciones extrajudiciales" y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.



Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas durante operativos similares al de hoy, en hechos que han dejado más de un centenar de muertos, de los que no se ha entregado identidades o especificado la cantidad de narcóticos que los buques supuestamente transportaban.