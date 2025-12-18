Trump trata de frenar la caída de su popularidad culpando a Biden y al Partido Demócrata del mal estado de la economía

La popularidad de Trump en materia económica ha caído al 31%, según encuestas, representando su nivel más bajo de aprobación en este ámbito.

El desempleo en EE.UU. subió al 4,6%, su nivel más alto en cuatro años, tras decisiones como el despido de 200.000 empleados federales y la imposición de aranceles.

Trump anunció el envío de un cheque de 1.776 dólares a los miembros de las fuerzas armadas como “dividendo del guerrero” estas Navidades.

Donald Trump culpa a Joe Biden y al Partido Demócrata del mal estado actual de la economía estadounidense durante un discurso televisado.

La mejor defensa es un buen ataque. Ese es el principio estratégico al que se ha acogido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el discurso que ha dirigido a la nación en la madrugada de este jueves (hora española). “Buenas noches”, ha comenzado diciendo la persona más poderosa del mundo. “Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando”.

Durante su arenga, que ha durado 20 minutos y ha sido enunciada desde la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, Trump ha culpado repetidamente a su predecesor, Joe Biden, y al conjunto del Partido Demócrata del mal estado de la economía estadounidense y ha prometido al electorado mejoras sustanciales a lo largo del año que viene. Solo hay que tener paciencia, ha dicho.

Además, Trump ha anunciado el envío de un cheque por valor de 1.776 dólares –en honor al año de la Declaración de Independencia– a recibir por los miembros de las fuerzas armadas estas Navidades. Un “dividendo del guerrero” que llegará al buzón de cada militar en los próximos días. “Ya están en camino”, ha sentenciado.

El discurso del presidente, enunciado en un tono brusco y revirado debido probablemente a la caída de popularidad que sigue experimentando, se produce tras la llegada, estos días, de una serie de datos económicos no particularmente alentadores para Estados Unidos.

Hace dos días, por ejemplo, se conoció la tasa de desempleo registrada en noviembre: 4,6%. Un dato que más allá de suponer un incremento desde septiembre, cuando se situó en el 4,4%, sitúa el paro en el nivel más alto de los últimos cuatro años. O sea: en su nivel más alto desde septiembre del 2021, cuando la economía estadounidense estaba luchando por dejar atrás la pandemia.

Esta subida, dicen los expertos, tiene que ver, entre otras cosas, con dos decisiones adoptadas directamente por Trump: el despido de aproximadamente 200.000 trabajadores federales –funcionarios, para entendernos– y la imposición de aranceles a los socios comerciales de Estados Unidos.

En relación a este último punto, y sabedor de las críticas que existen, Trump ha querido utilizar parte del discurso para reivindicar su política comercial. Tras felicitarse a sí mismo por la valentía de haber empezado a exigir más dinero a sus socios comerciales, el presidente estadounidense afirmó que las empresas estaban empezando a regresar al país “en cantidades récord” y que, consecuentemente, “estamos asistiendo a la construcción de fábricas a niveles nunca vistos”.

Lo cierto es que el asunto de los aranceles ha generado mucha literatura económica en las últimas semanas, que es cuando se han cumplido ocho meses del famoso “Día de la Liberación”. Del inicio, en fin, de su famosa política arancelaria programada para corregir lo que él mismo denominó “décadas de relaciones comerciales injustas” con el resto del mundo. “Los mercados van a experimentar un auténtico auge, la Bolsa va a experimentar un auténtico auge, el país va a experimentar un auténtico auge”, prometió entonces.

Si bien los resultados de su política comercial no han traído hasta los hogares norteamericanos los peores escenarios barajados por algunos analistas, tampoco han corregido el rumbo de una economía que sigue sin encontrar su camino. Entre otras cosas, porque el estadounidense de a pie ha visto cómo los precios de toda una serie de bienes –básicos y no tan básicos– han ido aumentando en las estanterías de supermercados y grandes almacenes.

El presidente de EEUU en una pantalla durante el discurso. Efe

Además, los ingresos obtenidos en la aduana –que sí han crecido sustancialmente en los últimos meses– no se encuentran ni remotamente cerca de poder suplir el impuesto sobre la renta. Una predicción que Trump lanzó durante una entrevista concedida al canal Fox News la pasada primavera y que llenó de optimismo a parte de la ciudadanía.

“Los ingresos totales recaudados a través de los aranceles en el año fiscal 2025 ascendieron a unos 195.000 millones de dólares, más del doble de los 77.000 millones de dólares recaudados el año anterior”, explicaba el pasado domingo un reportaje publicado en el Wall Street Journal. “Mientras que en 2024 los impuestos sobre la renta de las personas físicas ascendieron a 2,4 billones de dólares”, añadía el diario conservador.

En otras palabras: “Si bien la promesa de Trump sobre los ingresos arancelarios se ha cumplido en cierta medida, la mayoría de las demás promesas se han quedado en nada”.

Una popularidad en caída libre

La aprobación de Trump en materia de economía ha caído sustancialmente desde marzo, según dos encuestas recientes publicadas, respectivamente, por Associated Press y el New York Times.

“Este es el último indicio de que uno de los temas clave que lo llevaron a ganar las elecciones hace apenas un año podría estar convirtiéndose en un lastre a medida que su partido se prepara para las elecciones de medio mandato del 2026”, escribían Linley Sanders y Will Weissert, de Associated Press, en su análisis de los datos obtenidos.

Las elecciones de medio mandato, cabe recordar, son las que determinan qué partido controla las dos cámaras del Congreso –el Senado y la Cámara de Representantes– durante los dos últimos años de un mandato presidencial. En la actualidad el Partido Demócrata controla el Senado, mientras que la Cámara de Representantes está en manos del Partido Republicano.

“Solo el 31% de los adultos estadounidenses aprueba ahora la gestión de la economía por parte de Trump”, añadía el análisis de Associated Press. “Esta cifra representa una disminución respecto al 40% registrado en marzo y marca la aprobación económica más baja que ha obtenido Trump en una de nuestras encuestas no ya solo en este segundo mandato sino también en el primero”.

Por su parte, el sondeo del Times –publicado el 5 de diciembre– también muestra que las opiniones favorables sobre el desempeño del presidente –en general– han disminuido sustancialmente en las últimas semanas al tiempo que continúa aumentando la desaprobación hacia su gestión.

“La brecha entre las opiniones negativas y positivas llegó a alcanzar los 15 puntos porcentuales el 29 de noviembre según el promedio de encuestas del New York Times”, resumían desde el periódico neoyorquino.