EEUU redobla su ofensiva contra la Corte de la Haya por "atacar" a Israel con nuevas sanciones a dos de sus jueces

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el secretario de Estado, Marco Rubio, en una imagen de archivo. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar y votar contra la apelación de Israel sobre crímenes en Gaza. Las sanciones incluyen congelación de activos, restricciones de visado y limitaciones a la cooperación con los jueces implicados en el caso de Gaza. La CPI mantiene las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza, pese a las presiones y sanciones de Washington. Organizaciones y gobiernos advierten que las sanciones estadounidenses debilitan el sistema internacional de justicia y dificultan el acceso a la justicia para las víctimas palestinas.

Estados Unidos impuso sanciones este jueves a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestamente investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento del Estado hebreo y por votar a favor de la decisión de la Corte contra la apelación de Tel Aviv el pasado 15 de diciembre.

"La CPI ha persistido en acciones politizadas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y atacan y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción", anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Los jueces sancionados son Gocha Lordkipanidze, de Georgia y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia.

La CPI rechazó el pasado lunes un recurso de Israel que cuestionaba la competencia del tribunal para investigar crímenes cometidos en la Franja de Gaza.

La Corte de La Haya inició una indagatoria sobre la situación en el territorio palestino en 2021, que ahora podrá reanudar tras el intento de Israel de bloquearla.

Tel Aviv argumentó que era necesario abrir una pesquisa independiente tras los ataques de Hamás el 7 de octubre, ya que afirmó que esto alteró la situación y exigió que la CPI emitiera una segunda notificación formal de investigación.

Israel no firmó el Estatuto de Roma que creó la jurisdicción de este tribunal internacional, pero esto no le impide presentar recursos ante la corte.

En un documento de 44 páginas, los magistrados confirmaron la decisión de investigar acusaciones de crímenes de guerra cometidos supuestamente por Israel en el territorio palestino.

Además, confirmaron las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre de 2024 por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El tribunal analiza actualmente otra impugnación israelí a su jurisdicción, además de una solicitud para recusar al fiscal Karim Khan, quien fue acusado de abuso sexual, una denuncia que él niega contundentemente.

En julio, la CPI rechazó una solicitud de Israel de retirar las órdenes de arresto y en octubre denegó una apelación a esta decisión.

Las presiones de Trump

Estados Unidos ha intensificado sus presiones políticas y económicas sobre la CPI desde que el tribunal avanzó en investigaciones y órdenes de arresto contra dirigentes israelíes por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Washington presenta estas medidas como una defensa de Israel y de su propia soberanía frente a una instancia judicial que considera carente de jurisdicción sobre sus aliados.​

Con el retorno de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha dado un paso más y ha impuesto sanciones formales contra varias juezas y miembros del personal del CPI vinculados al expediente sobre Gaza.

Éstas incluyen la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, restricciones de visados ​​y limitaciones a la cooperación, lo que, según ONG como Amnistía Internacional, busca medidas obstaculizar directamente el acceso a la justicia de las víctimas palestinas.​

La CPI, por su parte, ha prometido mantener las investigaciones "pese a las presiones y sanciones", subrayando que ningún Estado ni dirigente está por encima del derecho internacional.

Diversos gobiernos y organizaciones civiles han expresado su preocupación por las amenazas de Washington, advirtiendo de que estas campañas de descrédito y castigo contra la Corte debilitan el sistema multilateral de Justicia diseñado para perseguir los crímenes más graves cuando los Estados no actúan.

La Corte Penal de la Haya es un tribunal internacional creado en 2002 para investigar y juzgar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Desde el 10 de octubre rige un frágil alto al fuego Israel y Hamás en Gaza, acordado bajo presión de Estados Unidos, pero el ejército israelí ha continuado sus mortales ataques.

La guerra entre Israel y Hamás en Gaza estalló el 7 de octubre cuando Hamás lanzó un ataque en el sur de Israel, que causó la muerte de más de 1.221 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí de respuesta en Gaza provocó más de 70.000 muertos, según cifras del Ministerio de Salud, del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.