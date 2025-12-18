Jeffrey Epstein junto al intelectual Noam Chomsky en una de las 68 imágenes difundidas por los demócratas en el Congreso de EEUU. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado este jueves un total de 68 nuevas imágenes del patrimonio del pederasta Jeffrey Epstein.

En algunas de estas fotografías el magnate aparece con otras figuras prominentes como Bill Gates o el intelectual Noam Chomsky.

Concretamente, el lingüista Chomsky aparece en dos de las imágenes junto al pederasta fallecido en lo que parece ser un avión.

El profesor e intelectual de 97 años ya había aparecido anteriormente en documentos relacionados con Epstein, incluida correspondencia sobre asuntos académicos o personales.

Chomsky ya explicó al Wall Street Journal que el delincuente sexual le había ayudado a transferir dinero entre sus cuentas, lo cual no supuso "ni un céntimo de Epstein". "Lo conocía y nos veíamos ocasionalmente", añadió.

Bill Gates, por su parte, aparece en dos fotografías junto a mujeres cuyos rostros han sido borrados. Se desconoce si se trata de la misma acompanante o no.

Gates ya apareció también en la última remesa de imágenes publciadas por los demócratas en la Cámara de Representantes.

El cofundador de Microsoft ya había reconocido que conocía a Epstein y que cometió "un gran error" al pasar tiempo con él.

Las dos imágenes del patrimonio de Epstein en las que aparece Bill Gates junto a una mujer. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Citas de 'Lolita'

En esta serie de imágenes, sin contexto ni fechas, figuran varias en la que aparecen diferentes partes de cuepro d euna mujer con citas del libro Lolita de Vladimir Nabokov. En una de estas fotos aparece un ejemplar de la obra.

Un mensaje, escrito en un pie, dice: "Ella era Lo, simplemente Lo, por la mañana, de pie, con un metro y medio de altura y un calcetín". Otro mensaje dice "era Lola con pantalones". Un tercero dice "era Polly en la escuela".

Citas de Lolita escritas sobre el cuerpo de una mujer. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Quien además de Gates vuelve a aparecer en varias de las nuevas fotografías es el ex asesor de Trump, Steve Bannon. Por su vestimenta parecen indicar que fueorn tomadas el mismo día que las publicadas el 12 de diciembre, aunque desde un ángulo diferente.

Otras imágenes muestran varios documentos de identidad, entre ellos uno de Epstein, así como una de un plano con varias anotaciones de la isla Great St James, una de las dos islas privadas que poseía en el Caribe el millonario pederasta.

El plano de Great St. James, una de las dos islas privadas que poseía en el Caribe Epstein. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Trump, condones o Woody Allen

La última publicación de imágenes del patrimonio del magnate por parte de los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unido se produjo el pasado 12 de diciembre.

En aquellas 19 imágenes, además de los citados Gates y Bannon, aparecía el actual presidente de EEUU, Donald Trump, con supuestas víctimas del magnate que se quitó la vida en prisión en 2019.

En concreto, Trump aparecía en tres de las fotografías publicadas y otra imagen muestra paquetes rojos de condones con ilustraciones de la cara de Trump y el mensaje I´m huuuuge (Soy enorme) -una palabra, huge, asociada al republicano porque es la que suele emplear para presumir de sus logros.

Trump junto a varias víctimas de Epstein y unos condones etiquetados con la cara del republicano. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En otra de las fotos aparecía también el expríncipe Andres con Bill Gates. Esta imagen, recortada de una de la agencia Getty Images en la que también aparecía el ahora rey Carlos III, fue tomada durante una cumbre de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth centrada en la malaria en Londres el 18 de abril de 2018. La lista de rostros conocidos en las imágenes del pasado 12 de diciembre se completó con el expresidente estadounidense Bill Clinton, el director de cine Woody Allen, el economista estadounidense Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz o el empresario británico Richard Branson Anteriormente, el 3 de diciembre, los demócratas publicaron 10 fotografías y 4 vídeos de la exclusiva propiedad que poseía el magnate en Little Saint James en las Islas Vírgenes de EEUU, apodada por algunos lugareños como "la isla de los pedófilos", ya que fue donde tuvieorn lugar la mayor parte de las agresiones sexuales. Las fotografías mostraban varias estancias de la lujosa propiedad de Epstein como algunos dormitorios, una especie de oficina o biblioteca y una inquietante habitación con máscaras en la pared y un sillón de dentista. Imágenes publicadas por la Cámara de Representantes de EEUU de una de las dos islas de Epstein en el Caribe. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

