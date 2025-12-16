México, tras declarar Trump al fentanilo como un "arma de destrucción masiva": "Nuestra soberanía no está en discusión"

La presidenta de México Claudia Sheinbaum este martes en una rueda de prensa y su homólogo estadounidense, Donald Trump, enseñando la orden ejecutiva que declara el fentanilo como un "arma de destrucción masiva". Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que la soberanía de México es intocable tras la orden de Trump que declara el fentanilo como "arma de destrucción masiva". Sheinbaum cuestionó la legalidad y las implicaciones de la medida estadounidense, subrayando que el fentanilo también tiene usos médicos legales. El Gobierno mexicano defiende una estrategia de atención a las causas del consumo de drogas, diferenciándose de la visión punitiva de Trump. Trump afirmó que el fentanilo ha causado más de 80,000 muertes en EE.UU. en 2024 y defendió su decisión como parte de la lucha contra el narcotráfico.

"La soberanía de México no está en discusión". Así de contundente respondió este martes la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, tras la orden ejecutiva firmada por su homólogo estadounidense Donald Trump en la víspera para declarar al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".

La mandataria mexicana. que dejó claro que su Gobierno está en contra de cualquier tipo de intervención, ha señalado que su Gobierno "va a analizar qué implicaciones tiene" la orden firmada por Trump.

“Por un lado vamos a analizarlo. Segundo, no puede atenderse el tema del consumo si no es también con una política de atención a las causas y de atención a los jóvenes; y, tercero, el fentanilo también tiene un consumo legal, se utiliza como anestésico”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

La gobernante mexicana cuestionó las "implicaciones" de esta orden ejecutiva cuando esta droga es legal y cuando no, sobre todo cuando se le clasifica como “un arma de destrucción química”.

Reiteró, asimismo, que la posición del Gobierno de México va “más allá de la parte punitiva”, en la que “debe perseguirse a aquellos que sobre todo generan violencia vinculada con el tráfico de drogas”.

Sheinbaum enfatizó que “el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas” y sentenció que la visión de su Gobierno es distinta a la de Trump.

“Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta, por supuesto que hay que atender los delitos, para eso hay una fiscalía y jueces, pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas, si no se atienden las causas será el fentanilo u otra droga, seguirán utilizándose drogas”, zanjó.

Trump: "La peor guerra"

Trump firmó el lunes una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".

"Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es", declaró el republicano en un acto celebrado en la Casa Blanca.

"Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año. Se habla de 100.000, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor", aseguró el presidente estadounidense.

El fentanilo ha matado a más de 80.000 personas en Estados Unidos solo en 2024, según estadísticas oficiales.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermades (CDC en inglés), más de 250.000 personas murieron solo entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con los opioides sintéticos, principalmente fentanilo.

El republicano destacó que durante su mandato se ha logrado, según él, "una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza la frontera", y aseguró que China está "colaborando estrechamente" con EEUU "para reducir el número y la cantidad de fentanilo que se envía".

"Hemos logrado reducir la cifra a un número mucho menor. No es satisfactorio, pero pronto lo será", presumió.

Por el momento, Washington no ha explicado qué repercusiones legales tendrá clasificar esta droga bajo ese epígrafe.

No se descarta que se trate de una nueva maniobra de Trump para justificar una posible intervención en territorio mexicano, similar a incluir a los cárteles de la droga en su lista de grupos terroristas.

En febrero de 2025, Trump incluyó a algunos de estos grupos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, o La Nueva Familia Michoacana, en la lista estadounidense de organizaciones terroristas internacionales.