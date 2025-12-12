Trump, rodeado de víctimas de Epstein y condones con la cara del republicano: los demócratas publican más fotos del magnate

Dos de las nuevas imágenes del patrimonio de Epstein publicadas este viernes por los demócratas. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Las claves nuevo Generado con IA El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. ha publicado 19 nuevas fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein, donde aparece Donald Trump con supuestas víctimas del magnate. Entre las imágenes divulgadas destacan paquetes de condones con el rostro de Trump y la frase "I'm huuuuge", además de fotos en las que aparecen Steve Bannon, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates, el rey Carlos III y Richard Branson. Las fotos se suman a correos electrónicos donde Epstein sugería que Trump era consciente de sus abusos y había pasado "horas" con una de las víctimas. Trump, que fue amigo de Epstein en los años 90 y principios de los 2000, niega haber tenido conocimiento de los delitos de Epstein y rompió su relación antes de que este fuera condenado en 2008.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado este viernes unanueva tanda de 19 fotografías sin fechar del patrimonio del pederasta convicto Jeffrey Epstein.

En las nuevas fotografías aparece el actual presidente de EEUU, Donald Trump, con supuestas víctimas del magnate que se quitó la vida en prisión en 2019.

En concreto, Trump aparece en tres de las nuevas fotografías publicadas y otra imagen muestra paquetes rojos de condones con ilustraciones de la cara de Trump y el mensaje I´m huuuuge (Soy enorme) -una palabra, huge, asociada al republicano porque es la que suele emplear para presumir de sus logros.

Trump y Epstein junto a una mujer. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Las fotos del republicano incluyen una con él flanqueado por varias mujeres cuyos rostros han sido tachados, otra de él junto a Epstein mientras habla con una mujer en un evento, y otra de él junto otra mujer cuyo rostro también ha sido tachado.

En otra de las nuevas fotos aparece también el expríncipe Andres, el ahora rey Carlos III y Bill Gates. Esta imagen de la agencia Getty Images fue tomada durante una cumbre de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth centrada en la malaria en Londres el 18 de abril de 2018.

Bill Gates conversa con el entonces príncipe y duque de York, Andrés, y su hermano el príncipe Carlos, durante la Cumbre sobre la Malaria el 18 de abril de 2018 en Londres. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Quien también aparece en varias de las nuevas imágenes es Steve Bannon, el ex asesor de Trump y representante de la alt-right estadounidense.

El pasado septiembre los congresistas demócratas difundieron una serie de documentos vinculados al 'caso Epstein' que confirmaban la relación del pederasta con, además de Bannon, otros magnates como Elon Musk o el empresario Peter Thiel.

Steve Bannon y Jeffrey Epstein. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

La lista de rostros conocidos en las nuevas imágenes que han visto este viernes la luz se completa con el expresidente estadounidense Bill Clinton, el director de cine Woody Allen, el economista estadounidense Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz o el empresario británico Richard Branson

Estas imágenes se publican tras la difusión de correos electrónicos, en los que Epstein insinuaba que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el republicano habría pasado "horas" con una de las víctimas (Virginia Giuffre), así como fotografías de la isla privada donde el magnate cometió la mayor parte de sus abusos sexuales.

Steve Bannon también fue fotografiado con el cineasta Woody Allen. Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha recibido aproximadamente 95.000 fotos nuevas del patrimonio de Epstein que están aún analizando, según el congresista demócrata Robert García.

Tras esta nueva publicación de imágenes, un portavoz de los republicanos en el Comité de Supervisión acusó a los demócratas de "seleccionar fotos y hacer redacciones selectivas para crear una narrativa falsa sobre Trump".

En septiembre, el Congreso ya publicó otro lote de archivos que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, si bien la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se habían hecho públicos con anterioridad.

La amistad Trump-Epstein

Trump y Epstein fueron amigos durante la década de 1990 y principios de la década de los 2000, pero el republicano mantiene que rompió vínculos antes de que el magnate se declarara culpable en 2008 de buscar los servicios de prostitución de una menor de edad.

El presidnete ha negado constantemente tener conocimiento sobre el abuso y tráfico sexual de niñas menores de edad por parte del difunto financiero.

Sin embargo, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron públicas en noviembre tres correspondencias de Epstein con su expareja en las que el multimillonario aseguraba que Trump "pasó horas" en su casa con una víctima de tráfico sexual.

En otro de los correos, Epstein le comenta al columnista y escritor Michael Wolff que Trump "sabía lo de las chicas porque pidió a Ghislaine que parara". Tras la difusión de estas correspondencias, la Casa Blanca acusó a los demócratas de "crear una narrativa falsa para difamar al presidente".

Una semana después, el pasado 19 de noviembre, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia que publique los documentos del caso, que todavía no han sido revelados.

Trump, quien hace décadas tuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a la publicación de estos archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los 2000. Fue descubierto ahorcado en su celda el 10 de agosto de ese año.