EEUU se prepara para incautar más petroleros frente a las costas de Venezuela en su ofensiva para asfixiar a Maduro

Soldados estadounidenses durante la incautación este miércoles de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano tras la incautación de un petrolero el miércoles, mientras aumenta la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, según informó este jueves Reuters citando a seis fuentes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó este jueves que el buque interceptado, de nombre Skipper, será trasladado esta semana a un puerto estadounidense, donde las autoridades tomarán posesión de su cargamento de petróleo.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó este jueves que esta incautación forma parte de la operación de la Administración Trump contra el "régimen" de Maduro. "Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadounidenses", subrayó Noem.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran.

El Departamento de Justicia había ejecutado la orden de incautación del buque por sus vínculos con entidades iraníes sancionadas desde 2019.

Esta acción coincide con el despliegue de EEUU en aguas del Caribe de al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además de dos portaaviones, el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima.

La incautación del miércoles ha puesto en alerta a armadores, operadores y agencias marítimas involucradas en el transporte de crudo venezolano, y muchos se están replanteando si zarpar desde aguas venezolanas en los próximos días como está previsto.

Golpe a la 'flota fantasma'

Según fuentes citadas por Reuters se esperan más intervenciones directas de Estados Unidos en las próximas semanas contra barcos que transportan petróleo venezolano y de otros países objeto de sanciones estadounidenses como Irán.

De hecho, la Administración Trump ha elaborado ya una lista de los petroleros más sancionados para su posible incautación.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU habían estado planeando estas incautaciones durante meses.

Una reducción o suspensión de las exportaciones de petróleo venezolano, la principal fuente de ingresos para Venezuela, afectaría las finanzas del Gobierno de Maduro.

Esta nueva línea de actuación de la Administración Trump para elevar la presión sobre Maduro se centra en las actividades de la denominada' flota fantasma' de petroleros que transporta crudo sancionado a China, el mayor comprador de crudo de Venezuela e Irán.

Según las fuentes citadas por Reuters, un mismo buque de esta 'flota fantasma' suele realizar varios viajes separados en nombre de Irán, Venezuela y Rusia.

Sanciones a sobrinos de Maduro

Precisamente, Washington emitió este jueves nuevas sanciones relacionadas con Venezuela, agregando seis petroleros de crudo a su lista y a tres sobrinos de Maduro, según un aviso publicado en el sitio web del Tesoro estadounidense.

Cada uno de estos seis petroleros estaba registrado a nombre de una compañía diferente. Cuatro de ellos tenían su base en las Islas Marshall, uno en el Reino Unido y otro en las Islas Vírgenes Británicas.

Ante la presión creciente de EEUU sobre su régimen, Maduro mantuvo una conversación telefónica este jueves con Putin, quien le trasladó todo su apoyo.

Los dos líderes mantuvieron una llamada telefónica en la que Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas de Maduro, según un comunicado del Kremlin.

Una conversación y un respaldo que "no preocupan a Trump", según señaló Karoline Leavitt a los medios este jueves.