Trump abraza la teoría del 'gran reemplazo': alerta de que Europa se enfrenta al "borrado de la civilización" por la inmigración

Donald Trump y su reflejo durante la ceremonia del Árbol Nacional de Navidad en la Casa Blanca en Washington. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La Administración Trump incorpora por primera vez la teoría conspirativa del 'gran reemplazo' en un documento oficial de estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Gobierno estadounidense alerta de un supuesto "borrado de la civilización" europea debido a las políticas migratorias y critica la censura y pérdida de identidad en Europa. La teoría del 'gran reemplazo', sin base científica, es utilizada por ultraderechistas como Marine Le Pen, Viktor Orbán y Santiago Abascal para atacar la inmigración y el multiculturalismo. Trump ha convertido la lucha contra la inmigración en un eje central de su política, vinculando la llegada de inmigrantes al aumento de la delincuencia y promoviendo medidas restrictivas.

La Administración Trump asume la tesis ultraderechista y conspirativa del llamado 'gran reemplazo' con el que hasta ahora coqueteaba el movimiento MAGA y comulgaban algunos de sus principales asesores.

En un documento oficial firmado por el propio republicano, nada más y nada menos que la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Gobierno estadounidense advierte del "borrado de la civilización" de Europa por sus políticas migratorias y la supuesta censura de la Unión Europea (UE) a la libertad de expresión e incluso a la oposición política.

En el texto de 33 páginas, la Administración Trump jalea la teoría del 'gran reemplazo', según la cual existe un plan ideado por las élites políticas y económicas para convertir a la población blanca en minoría al ser sustituida por inmigrantes.

Una conspiración, que pese a no tener ningún rigor científico, es a menudo utilizada por ultraderechistas y populistas del viejo continente como Marine Le Pen, Viktor Orbán, Santiago Abascal o Alternativa para Alemania o la alt-right estadounidense para cargar contra la inmigración y el multiculturalismo.

La estrategia de Seguridad Nacional de EEUU, descrita por Trump como una hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense, carga duramente contra sus aliados europeos.

Para Washington, los problemas económicos en Europa se ven eclipsados "por la perspectiva real y más cruda de un borrado de la civilización" y advierte de que si estas "tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos".

Entre los principales problemas señalados por el Gobierno de Trump figuran las "actividades de la Unión Europea y otros organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos".

El Gobierno del republicano pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como "aliados fiables" si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes".

"Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria", añade el documento, que asegura que el objetivo de Estados Unidos "debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual".

"Una amplia mayoría europea quiere la paz, pero ese deseo no se traduce en políticas, en gran medida debido a la subversión de los procesos democráticos por parte de esos gobiernos. Esto es estratégicamente importante para Estados Unidos precisamente porque los Estados europeos no pueden reformarse si están atrapados en una crisis política”, señala el documento de Trump.

El documento también advierte sobre la posibilidad de que en "en unas pocas décadas como máximo", algunos miembros de la OTAN "pasen a tener una mayoría no europea", por lo que cuestiona si estos se regirán por los principios del bloque.

La cruzada contra la inmigración

Aunque es la primera vez que el 'gran reemplazo' se cuela en un documento oficial salido de la Casa Blanca, Trump y algunos de sus principales asesores ya habían incorporado a su lenguaje esta teoría conspirativa para atacar a sus aliados europeos.

La última vez, el pasado 23 de septiembre, cuando Trump aprovechó su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2020, para advertir a Europa de que la inmigración está "destruyendo su patrimonio" y arruinando a sus países.

El republicano calificó la inmigración y las políticas frente al cambio climático como un "monstruo de doble cola" que está arruinando el continente europeo. "Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas. Hay que acabar con él ahora mismo. Les aseguro que soy muy bueno en estas cosas. Sus países se están yendo a la ruina", afirmó Trump.

Meses antes, en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada en febrero, el vicepresidente J.D. Vance enfureció a los aliados europeos al instar a los principales partidos políticos del viejo continente a poner fin al aislamiento de las formaciones de ultraderecha y denunciando restricciones a la libertad de expresión.

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración en uno de los ejes de su segundo mandato, tanto en su discurso como en las medidas adoptadas. Entre ellas están la declaración de emergencia en la frontera con México, el cierre casi total del asilo en la frontera sur, la drástica reducción de la admisión de refugiados, la aceleración de los vuelos de deportación y el envío de inmigrantes a terceros países, como la megacárcel de Bukele en El Salvador.

El republicano ha llevado su ofensiva contra la inmigración ilegal, a la que relaciona con el aumento de delincuencia, a las calles de varias de las principales ciudades estadounidenses, la mayoría en manos de los demócratas, con el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales para llevar a cabo megaredadas.

Imagen de archivo de agentes federales deteniendo a un inmigrante presuntamente sin documentación. Reuters

En esta teoría del 'gran reemplazo' se enmarca la acogida del Gobierno de Trump a un pequeño grupo de afrikáners al considerarlos víctimas de un “genocidio blanco” en Sudáfrica, del que tampoco existe ninguna evidencia porque es un bulo.

La evolución del 'gran reemplazo'

La llamada teoría del “gran reemplazo” es una conspiración racista de la ultraderecha que sostiene que las poblaciones blancas occidentales estarían siendo desplazadas de forma deliberada por minorías no blancas mediante inmigración y cambios demográficos, idea que se ha entrelazado con el universo MAGA en Estados Unidos.

Pese a no tener ninguna base empírica se emplea a menudo como relato movilizador para justificar políticas nativistas, antiinmigración y autoritarias por parte de formaciones de corte ultraderechista y populista.

El concepto moderno de 'gran reemplazo' lo formula el escritor francés Renaud Camus hacia 2010–2012, afirmando que habría un plan para sustituir a la población blanca y cristiana europea por inmigrantes no europeos, especialmente musulmanes y africanos.

Esta narrativa retoma mitos más antiguos del nacionalismo blanco, como el miedo al “genocidio blanco” y la obsesión con la pureza étnica.​

Aunque circulaba en círculos neofascistas desde hacía tiempo, la teoría conspirativa del 'gran reemplazo' se difundió entre la extrema derecha europea, sobre todo a partir de la crisis de los refugiados de 2015, convirtiéndose en otra de sus principales batallas culturales para intentar lograr la hegemonía ideológica.

Es en esa época cuando la teoría conspirativa da un nuevo giro tras incorporarse un nuevo elemento al situar al financiero judío George Soros como la persona que estaría detrás de esta supuesta operación del 'gran reemplazo'.

La teoría fue abrazada y usada frecuentemente en sus mítines bajo otros términos como 'remigración', 'invasión' o 'emergencia' por los principales líderes de la extrema derecha europea como Marine Le Pen, Matteo Salvini, Viktor Orbán o Santiago Abascal, así como por dirigentes de la alt-right estadounidense como Steve Bannon.

Más allá de los discursos de odio, varios atentados y tiroteos masivos de extrema derecha se han vinculado explícitamente a esta teoría conspirativa.

Entre los casos más citados están las masacres de Christchurch (Nueva Zelanda, 2019), donde un supremacista blanco asesinó a 51 personas en dos mezquitas tras difundir un manifiesto titulado precisamente El Gran Reemplazo, y el ataque de El Paso (Estados Unidos, 2019), donde el autor mató a 23 personas en un centro comercial alegando que quería frenar la “invasión hispana” de Texas.​

También se han relacionado con esta teoría el tiroteo en un supermercado de Buffalo (Estados Unidos, 2022), en el que murieron diez personas negras, y otros ataques como los de Oslo y la isla de Utøya en Noruega (2011), donde Anders Breivik asesinó a 77 personas tras difundir un manifiesto que combinaba supremacismo blanco y miedo al reemplazo demográfico.