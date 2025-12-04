Fin a uno de los grandes enigmas del asalto al Capitolio de EEUU: detenido el hombre que puso bombas el día anterior

Captura de la grabación de una cámara de vigilancia en la que aparece el individuo que puso dos bombas la noche anterior al asalto al Capitolio. Redes sociales

Agentes del FBI arrestaron a un hombre sospechoso de colocar bombas caseras en Washington la noche anterior al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de partidarios del presidente Donald Trump, informaron este jueves dos fuentes policiales.

Esta detención es el resultado de una investigación de casi cinco años para descubrir la identidad del atacante, del que sólo se tenía una imagen captada por una cámara de vigilancia, en la que aparece cubierto con una sudadera con capucha, guantes y una mascarilla.

En la grabación se ve al sospechoso colocando en la noche del 5 de enero de 2021 una bomba casera cerca de un banco frente al edificio del Comité Nacional Demócrata (CND). El individuo colocó otra bomba en la sede republicana. Ambos lugares están cerca del Capitolio.

La entonces vicepresidenta demócrata electa, Kamala Harris, llegó a estar a menos de seis metros de la bomba en el CND a la mañana siguiente, y su descubrimiento distrajo a la Policía de la violencia que se desarrollaba en el asalto al Capitolio.

Ambas bombas fueron descubiertas 15 horas después de ser colocadas, lo que dio al sospechoso mucho tiempo para abandonar el área sin ser detectado, dijeron los investigadores.

Las autoridades afirmaron en su momento que estos explosivos eran viables y capaces de dañar a cualquiera que se encontrara cerca si hubieran llegado a detonar.

El FBI publicó ese video y ofreció una recompensa de 500.000 dólares a quien ofreciera alguna pista que llevara a su identificación y detención. Tras miles de llamadas y cientos de entrevistas, el individuo ha sido detenido en Virginia este jueves.

Se espera que comparezca inicialmente ante el tribunal en Washington , según una fuente informada sobre el asunto.

En el asalto al Capitolio, miles de manifestantes traspasaron las barricadas policiales, agredieron a unos 140 agentes y causaron daños por más de 2,8 millones de dólares.

Trump indultó a casi todas las personas acusadas penalmente por participar en el motín, unas 1.500, al regresar al cargo el pasado enero.