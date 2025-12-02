Trump amenaza con comenzar "muy pronto" los ataques por tierra a Venezuela: "Acabaremos con esos hijos de perra"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos podría iniciar ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en Venezuela "muy pronto". El presidente estadounidense afirmó que Colombia también es susceptible de ataques por tener fábricas de cocaína, advirtiendo que cualquier país que trafique drogas hacia EE.UU. podría ser objetivo. La operación militar, denominada Lanza del Sur, ya ha destruido una veintena de embarcaciones y causado la muerte de más de 80 supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el Pentágono defienden la legalidad de los ataques y critican a la prensa por cuestionar sus acciones, mientras Trump asegura que han salvado "miles de vidas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

"Vamos a acabar con esos hijos de perra", ha precisado.



"Por tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

De hecho, el mandatario ya advirtió la semana pasada que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".

Durante la reunión, ha afirmado que "cualquier país que trafique con drogas hacia nosotros, está sujeto a ataques". Es más, ha precisado que Colombia también es "susceptible" de ser atacado por tener fábricas de cocaína.

"Colombia tiene fábricas enteras de cocaína, cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela", ha señalado.

Operación Lanza del Sur

Un ataque en territorio venezolano se enmarcaría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 supuestos narcotraficantes.

Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Defensa Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Preguntado por este tema, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, "es una persona extraordinaria".

Trump aseguró además que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado "miles de vidas" en Estados Unidos.

Por su parte, Hegseth dijo que no vio supervivientes al monitorear al ataque y criticó a la prensa por difundir información que "no se basa en la verdad".

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han mostrado su confianza en el trabajo de Bradley.

Pete Hegseth ha cargado contra la prensa por atacar a los comandantes del Pentágono, a los que ha calificado como "héroes". "Detendremos cualquier amenaza", ha señalado el secretario de Guerra.

