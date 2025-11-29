Estados Unidos "suspende todas las decisiones de asilo" y pausa la emisión de visados a afganos tras el tiroteo en Washington

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, observa mientras participa en una llamada con miembros del Ejército de Estados Unidos. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos suspende todas las decisiones de asilo y pausa la emisión de visados para personas con pasaportes afganos tras el tiroteo en Washington. La medida se toma luego de que un ciudadano afgano, que llegó al país en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, atacara a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. El gobierno estadounidense anuncia revisiones más rigurosas para todos los extranjeros y justifica la decisión como una prioridad de seguridad nacional. La Administración Trump endurece las restricciones migratorias, culpando a las políticas de la anterior administración por el ingreso del presunto atacante.

El Gobierno estadounidense "ha suspendido todas las decisiones de asilo", ha anunciado este sábado el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow.

Además, el Departamento de Estado ha pausado la emisión de visados para todas las personas que viajan con pasaportes afganos, ha informado minutos antes el Secretario de Estado, Marco Rubio. Esta medida tiene efecto "inmediato".

"El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible", ha comunicado Edlow mediante una publicación en X. "La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad", continúa el mensaje. USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025 Estados Unidos toma estas medidas tras la orden del presidente Donald Trump de "frenar" la inmigración de "los países del tercer mundo" después del ataque de este pasado miércoles en Washington por parte de un ciudadano afgano contra dos soldados de la Guardia Nacional. Una de las agentes ha fallecido, mientras que el segundo continúa hospitalizado en estado crítico. El presunto atacante es Rahmanullah Lakanwal, de 29 años. Según ha informado este mismo sábado la inteligencia estadounidense, llegó al país en 2021 en el programa Operation Allies Welcome, que ofreció apoyo a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense del país asiático. "Revisiones rigurosas" a cada extranjero

Hasta ahora, la Administración Trump investigaba exhaustivamente a los extranjeros que quisieran entrar en EEUU desde 19 países que el Gobierno considera de "alto riesgo".

La misma dependencia ya había anunciado el jueves una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residente, o green cards, de migrantes procedentes de países como Afganistán, Cuba, Venezuela o Haití.

A raíz del tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional, el USCIS implementó medidas de seguridad adicionales para "asegurar que cada extranjero sea investigado y sometido a una verificación de antecedentes al mayor grado posible" con el fin de "evaluar de manera más significativa si un extranjero es una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional", dijo Edlow.

Casi 1,5 millones de solicitantes de asilo tenían una solicitud pendiente hasta diciembre de 2024, según las últimas cifras disponibles obtenidas por la organización American Immigration Council (AIC).

Estados Unidos admitió más de 100.000 refugiados en 2024, durante la Administración de Biden, un récord en 30 años. Una de las primeras medidas del Gobierno de Trump fue frenar el Programa de Admisiones de Refugiados (USRAP).

Es por ello que ahora culpa a las políticas migratorias de su predecesor del ingreso del presunto responsable, Rahmanullah Lakanwal, y el subsecuente ataque.

Visados a ciudadanos afganos

"El Departamento de Estado del presidente (Donald) Trump ha pausado la emisión de visados para todos los individuos viajando con pasaportes afganos. Estados Unidos no tiene una prioridad mayor que proteger a nuestra nación y nuestra gente", han sido las palabras de Rubio, en sus redes sociales.

President Trump’s State Department has paused visa issuance for ALL individuals traveling on Afghan passports.



The United States has no higher priority than protecting our nation and our people. https://t.co/HuR1Lj7F9t — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 28, 2025

Trump ya había prohibido en junio "por seguridad nacional", los viajes procedentes de esos mismos países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La Administración republicana toma esta decisión a pesar de que los funcionarios de la inteligencia estadounidense han confirmado este sábado que verificaron los antecedentes de Rahmanullah Lakanwal antes de su llegada al país, aunque esta inspección se hizo para que colaborase en una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y no para vivir en EEUU.

"Solo lo inspeccionaron para servir como un soldado para luchar contra el Talibán, AQ (Al Qaeda) e ISIS en Afganistán, NO verificaron su idoneidad para venir a Estados Unidos y vivir entre nosotros como un vecino, integrarse a nuestras comunidades, o en algún momento convertirse en ciudadano", ha publicado el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, en sus redes sociales.

Sin embargo, según el Washington Post, as autoridades de contraterrorismo inspeccionaron a Lakanwal antes de su ingreso a Estados Unidos, donde le concedieron asilo a principios de este año, ya en la Administración de Trump.



