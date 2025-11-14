Trump contraataca a los demócratas con el 'caso Epstein' y pide investigar los lazos del pederasta con Bill Clinton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la fiscal general Pam Bondi, en una imagen de archivo. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasa al contraataque tras las últimas filtraciones esta semana del 'caso Epstein' por el Partido Demócrata.

El republicano ha anunciado este viernes, a través de una publicación en Truth Social, que solicitará a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia que investiguen los lazos del pederasta con Bill Clinton o el exsecretario del Tesoro de EEUU, Lawrence Summers, entre otros.

Trump acusa a los demócratas de usar la "farsa de Epstein", que "involucra" a su partido y "no a los republicanos" para "intentar desviar la atención de su desastroso cierre del Gobierno y todos sus demás fracasos".

Además de Clinton y Summers, el mandatario pide investigar la participación y la relación de Epstein con otras personas e instituciones como el empresario Reid Hoffman, el banco J.P. Morgan o su filial Chase Bank.

"Este es otro caso de la trama rusa, con todas las señales apuntando a los demócratas. Los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su "isla". ¡Estén atentos!", ha escrito en su red social.

