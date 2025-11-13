EEUU mata a 4 personas en su vigésimo ataque a una supuesta narcolancha: la ofensiva de Trump se cobra ya 80 vidas

Una de las supuestas 'narcolanchas' hundidas por Estados Unidos. Redes sociales

La Administración Trump llevó a cabo su vigésimo ataque militar contra una presunta embarcación dedicada al narcotráfico a principios de esta semana, según informó CNN este jueves citando a un funcionario del Departamento de Defensa.

"El ataque tuvo lugar en el Caribe y cuatro narcoterroristas murieron; no hubo sobrevivientes", señaló la cadena.

Estados Unidos ha llevado a cabo hasta ahora al menos 20 ataques militares en aguas del Caribe y el Pacifico contra suspuestas narcolanchas causando la muerte de al menos 80 personas.

