Trump indulta a decenas de personas clave en su intento de revertir las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha concedido un indulto generalizado a unas 80 personas clave en su intento de revertir las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden. Entre los beneficiados se encuentran Rudy Giuliani, Mark Meadows, John Eastman, Kenneth Chesebro y varios expresidentes del Partido Republicano en estados clave. El indulto es total, completo e incondicional para cualquier conducta relacionada con la exposición de supuesto fraude electoral en 2020, e impediría futuros procesos penales contra los beneficiados. La orden de indulto no se aplica al propio presidente de Estados Unidos y busca, según Trump, avanzar en el proceso de reconciliación nacional tras las disputadas elecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido un indulto generalizado a cerca de 80 personas, incluidos Rudy Giuliani, Mark Meadows y John Eastman, al considerar que contribuyeron a "exponer el fraude electoral" durante las elecciones de 2020 que perdió frente al demócrata Joe Biden.

"Otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos estadounidenses por cualquier conducta relacionada con (...) sus esfuerzos para exponer el fraude electoral y las vulnerabilidades en dichas elecciones", ha señalado en un documento difundido por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, en su cuenta personal de la red social X, que recoge el listado de 77 personas beneficiadas por la medida.

El inquilino de la Casa Blanca "pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional", según defiende la orden que especifica que "no se aplica al presidente de Estados Unidos".

El indulto impediría a cualquier administración futura iniciar un proceso penal en contra de los afectados.

Entre los beneficiados por el indulto se encuentran el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani; el jefe de Gabinete de Trump en 2020, Mark Meadows; los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro; el asesor de Trump Boris Epshteyn; y varios expresidentes del Partido Republicano en estados como Georgia, Arizona y Nevada.