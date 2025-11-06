Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, anuncia su retirada de la política tras cuatro décadas

La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos Nancy Pelosi. Reuters

La expresidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, una de las figuras clave del partido Demócrata, anunció este jueves que después de 40 años en la política no buscará la reelección al finalizar su mandato congresional en enero de 2027.

En un emotivo vídeo publicado en redes, el icono demócrata progresista anunció a sus 85 años que no se presentará a la reelección al Congreso en 2026."No buscaré la reelección al Congreso. Con un corazón agradecido, espero con ilusión mi último año de servicio", expresó.

"Siempre digo a mis colegas en la Cámara, sin importar el título que me hayan otorgado —presidenta, líder, coordinadora de la bancada—, que no ha habido mayor honor para mí que estar en el Pleno de la Cámara y decir: ‘Hablo en nombre del pueblo de San Francisco'", añadió la demócrata, elegida por primera vez en 1987.

El anuncio de Pelosi se produce tan sólo dos días después de que los votantes de California aprobaran por amplia mayoría la 'Proposición 50', una iniciativa que lleva por título ‘Ley de Respuesta al Fraude Electoral’, con la que los demócratas pueden asegurarse hasta cinco escaños en su favor en la Cámara de Representantes de EEUU.

La aprobación de la 'Proposición 50' fue la respuesta a una medida similar adoptada por Texas para impulsar las posibilidades republicanas.

La jubilación de Pelosi se produce tras años de descontento entre los demócratas más jóvenes ante la persistencia de los más veteranos en sus puestos de poder, sin hacer lo suficiente para formar a futuros líderes.

Un problema que se evidenció en el verano de 2024, cuando el presidente y candidato demócrata Joe Biden, de 81 años, se estrelló en su debate con Donald Trump y tardó varias semanas en anunciar su retirada de la carrera a la Casa Blanca, en parte debido a la presión de otros demócratas, incluida Pelosi.

