El Tribunal Supremo de Estados Unidos cuestiona la legalidad de los aranceles generalizados aprobados por Donald Trump

Los jueces tratan de determinar si el presidente usurpó facultades del Congreso al imponerlos con una ley de 1977 destinada a su uso en emergencias nacionales.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos cuestionaron este miércoles la legalidad de los aranceles generalizados aprobados por Donald Trump en un caso con implicaciones para la economía mundial que supone una prueba importante de los poderes del mandatario.

Tanto los magistrados conservadores como los liberales preguntaron duramente al abogado que representaba a la Administración Trump sobre si el presidente había usurpado las facultades del Congreso al imponer aranceles en virtud de una ley de 1977 destinada a su uso durante emergencias nacionales.

Sin embargo, algunos magistrados conservadores también indicaron que tenían dificultades para reconocer el poder inherente de los presidentes en sus relaciones con otros países, lo que sugiere que la Corte podría estar muy dividida en el resultado del caso. La Corte tiene una mayoría conservadora de 6-3.

