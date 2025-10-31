El Consejo de Seguridad de la ONU apoya que el Sáhara Occidental sea parte integral de Marruecos

Los representantes en la ONU de Estados Unidos, Argelia y China, durante la sesión. ONU

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Seguridad de la ONU apoya la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como una posible solución al conflicto. El Frente Polisario rechaza la autonomía y exige un referéndum de autodeterminación, mientras Argelia respalda su postura. El borrador de la resolución fue redactado por Estados Unidos y busca extender el mandato de la misión de paz de la ONU en la región, la MINURSO, por un año.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha apoyado este viernes la resolución que considera que una autonomía real para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí “podría constituir una solución viable” al conflicto que se prolonga desde hace medio siglo.

Marruecos reivindica el territorio como propio y combate al Frente Polisario, respaldado por Argelia, que defiende la creación de un Estado independiente.

El plan de autonomía —presentado por Rabat ante la ONU en 2007— prevé la creación de instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales locales elegidas por la población saharaui, mientras que el Gobierno marroquí mantendría el control de la defensa, las relaciones exteriores y los asuntos religiosos.

El Polisario, en cambio, insiste en la celebración de un referéndum de autodeterminación que incluya la opción de la independencia.

No estaba claro de inmediato si la resolución, redactada por Estados Unidos y a la que tuvo acceso Reuters, contaría con el respaldo de Rusia y China, ambos con derecho de veto. Para su aprobación, el texto debía recibir al menos nueve votos a favor y no encontrar la oposición de ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia).

El borrador respalda explícitamente la propuesta marroquí como base para las negociaciones. El Frente Polisario ha advertido de que no participará en ningún proceso que consagre la autonomía como única vía, y Argelia adelantó que no apoyaría el texto si mantiene esa formulación.

El proyecto también amplía por un año el mandato de la misión de paz de la ONU en el territorio, la MINURSO, cuyo mandato expira este viernes. Una versión inicial del documento solo prorrogaba la misión durante seis meses.

Lo próximo será que el secretario general de la ONU, António Guterres, presente en un plazo de seis meses una “revisión estratégica” del futuro de la MINURSO en función del avance de las negociaciones.

Conviene recordar que, en julio, Donald Trump reafirmó su apoyo a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y defendió la autonomía como “única solución posible”. Su enviado, Steve Witkoff, afirmó que Washington trabajaba para facilitar un acuerdo entre Marruecos y Argelia.

Francia dio un paso similar al reconocer la soberanía de Rabat sobre el territorio e impulsar inversiones en la zona. En junio, el Reino Unido se convirtió en el tercer miembro del Consejo de Seguridad en apoyar públicamente la propuesta de autonomía. España, antigua potencia colonial, también respalda la posición marroquí.