EEUU bombardea otro barco cerca de Venezuela y hay supervivientes: "No deberían sorprender estos ataques"

Imagen de archivo de uno de lo barcos que EEUU ha atacado cerca de Venezuela en los últimos días. X

Las claves nuevo Generado con IA EE.UU. bombardeó un sexto barco en el Caribe, cerca de Venezuela, asociado al narcotráfico, según medios estadounidenses. El ataque, realizado por el Comando Sur de EE.UU., dejó supervivientes, siendo el primer caso reportado desde que comenzaron estas ofensivas. La Casa Blanca defiende la legitimidad de estos ataques, argumentando que no debería sorprender a nadie. Donald Trump autorizó a la CIA a realizar operativos encubiertos y considera operaciones en tierra para combatir el narcotráfico.

El Ejército estadounidense atacó este jueves otro barco en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según varios medios estadounidenses.



La ofensiva a un sexto buque, adjudicado al narcotráfico por la Administración del presidente Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS.



El ataque no fue anunciado por Trump en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que hay supervivientes, el primero donde se reportan ya que en los demás se han registrado 27 muertos de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.

Unas horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistía en la legitimidad del Gobierno de Estados Unidos por

este tipo de ataques y argumentaba que "no debería haber sorpresa alguna por esto".

Trump, por su parte, ha informado esta semana que ha autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos encubiertos y que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.



Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre ambas naciones.