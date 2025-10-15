Una jueza prohíbe a Trump acometer despidos masivos de miles de funcionarios durante el cierre parcial del Gobierno

Reprocha a la Administración que esté utilizando ilegalmente la falta de financiación para llevar a cabo su agenda de reducir el tamaño del Ejecutivo.

Una jueza federal ha prohibido este miércoles a la Administración de Donald Trump que despida a miles de trabajadores por el cierre parcial del Gobierno.

La jueza de distrito Susan Illston en San Francisco dijo que estaba de acuerdo con dos sindicatos en que el Ejecutivo de Trump está utilizando ilegalmente la falta de financiación gubernamental para llevar a cabo su agenda de reducir el tamaño del Gobierno federal.

Hasta ahora, el Senado ha fracasado hasta en ocho ocasiones, la última este miércoles, en su intento de aprobar una resolución temporal de financiación que pusiera fin al cierre parcial del Gobierno federal, que ya se extiende por 14 días.

Durante este cierre se han registrado más de 4.000 despidos en diferentes dependencias federales como el Departamento de Justicia y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). También, aeropuertos, parques nacionales y museos federales han sentido sus efectos y han comenzado a reducir operaciones o cerrar.

El estancamiento refleja la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre las condiciones del presupuesto, especialmente en torno al gasto en salud, subsidios sociales y las prioridades fiscales de la Administración Trump.

El republicano ha intensificado la presión al anunciar que el viernes revelará una lista de programas federales que su administración planea eliminar permanentemente.

