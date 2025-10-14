El Pentágono estudia expulsar a 'New York Times', AP y CNN por rechazar la censura a los medios que quiere imponer Trump

Muchos de los medios más importantes de EEUU, como The New York Times, Reuters, Associated Press o la CNN se han negado a firmar las nuevas normas para la prensa del Departamento de Defensa que dirige Pete Hegseth. De esta manera, la Administración Trump podría expulsar a sus periodistas del Pentágono y dejarles sin acreditación en un nuevo intento de cercenar los derechos de la prensa en el país.

Las nuevas normas del Pentágono exigen que los periodistas sólo pueden publicar información oficial y que los medios para los que trabajan se comprometan, por escrito, a no conseguir archivos no autorizados o clasificados.

También se limita el acceso de la prensa a ciertas áreas, se ha desalojado a varios medios de comunicación con amplios credenciales de sus espacios de trabajo asignados desde hace años en el Pentágono y se han creado espacios exclusivos para creadores de pódcasts e, incluso, youtubers, casi todos ellos pro Trump.

Violación de la Primera Enmienda

Esta política ha sido duramente criticada por una amplia mayoría de medios de comunicación, que creen que estas normas violan la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU que protege derechos civiles como la libertad de expresión y la libertad de prensa.

A todos ellos, la Administración Trump les ha pedido que firmaran un documento de aceptación de estas normas antes de las 17:00 horas de este martes bajo la amenaza de que si no lo hacían, debían entregar su acreditación y desalojar sus espacios de trabajo en 24 horas.

La lista de medios que han rechazado aceptar estas normas crece por momentos. El lunes, The Washington Post se unió al The New York Times, la cadena CNN, The Atlantic, The Guardian, Reuters, Associated Press, la emisora NPR, The HuffPost y la publicación especializada Breaking Defense al confirmar públicamente que no firmarían el acuerdo ni aceptarán la censura impuesta por el departamento que dirige Pete Hegseth.

Todos ellos han publicado sus argumentos, la mayoría en redes sociales. La respuesta de Hegseth no se ha hecho esperar y ha respondido a tres de estos medios - The New York Times, Washington Post y la revista The Atlantic- con un emoticono de una mano despidiéndose.

Los medios responden

Washington Post ha denunciado que las restricciones impuestas por esta política "socavan las protecciones de la Primera Enmienda". Por su parte, The New York Times considera que esta norma "amenaza con castigar a sus periodistas por realizar actividades periodísticas normales" y, también, "protegidas por la Primera Enmienda".

También The Atlantic ha dejado claro que se "opone rotundamente a las restricciones de la Administración Trump", aludiendo a los derechos recogidos en la misma ley.

Incluso Newsmax, cuyos periodistas son pro Trump, se ha opuesto a estas normas con el argumento de que "son innecesarias" y pidiendo al Pentágono "revisar el asunto más a fondo".

Strong statement from the Pentagon Press Association, noting that most members on Wednesday will have their credentials confiscated by the Pentagon and won’t be given new ones because the reporters can’t and won’t “acknowledge a policy that gags Pentagon employees and threatens… pic.twitter.com/TBlDboXuJE — Phil Stewart (@phildstewart) October 13, 2025

Además, los periodistas que cubren la información del Pentágono y Defensa han expuesto en un comunicado que aceptar estas normas equivale a admitir que divulgar cualquier información sin la aprobación del Gobierno perjudica la seguridad nacional.

De hecho, explican que todos ellos llevan años usando credenciales que les identifica y que, en ningún caso, acceden a zonas clasificadas ni divulgan información que ponga en peligro a EEUU y a sus ciudadanos.

Otro de los argumentos de peso, esta vez puesto sobre la mesa por el jefe de la oficina del Times en Washington, Richard Stevenson, es que los estadounidenses pagan casi un billón de dólares anuales al Ejército estadounidense y, por tanto, "tienen derecho a saber cómo operan el Gobierno y el Ejército" de su país.