Melania Trump revela que ha negociado en secreto con Putin sobre el regreso de los miles de niños secuestrados en Ucrania

La primera dama estadounidense, Melania Trump, durante su anuncio este viernes desde el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca en Washington. Reuters

La primera dama estadounidense, Melania Trump, ha revelado este viernes que ha negociado personalmente con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre los miles de niños secuestrados por las fuerzas rusas tras la invasión de Ucrania.

En un inesperado anuncio desde el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, la esposa de Trump ha anunciado que ya ha conseguido que ocho de estos menores hayan regresado con sus familias.

Melania Trump declaró a la prensa que "han sucedido muchas cosas" desde que envió una carta en agosto a Putin sobre el destino de estos niños.

Ha explicado que el mandatario ruso respondió por escrito señalando su “voluntad de dialogar” con la primera dama “directamente” y le había proporcionado “detalles sobre los niños ucranianos que residen en Rusia”.

El pasado 17 de agosto, Donald Trump hizo pública esa misiva en su red social, Truth Social.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

Fue el propio Trump quien se la entregó personalmente a Putin antes de su reunión en Alaska el pasado 15 de agosto. El mandatrio ruso inmediatamente la leyó mientras lo observaban las delegaciones estadounidense y rusa allí presentes.

En el texto, Melania Trump escribió: “Cada niño comparte los mismos sueños silenciosos en su corazón, ya sea que haya nacido al azar en el campo rústico de una nación o en un magnífico centro urbano. Sueñan con amor, posibilidad y seguridad frente al peligro”.

También remarcó que los líderes del mundo tienen un deber que va más allá de sus propios países: “Al proteger la inocencia de estos niños, harás mucho más que servir únicamente a Rusia, servirás a la humanidad”.

El escrito de Melania Trump no menciona directamente la guerra en Ucrania, pero sí hace hincapié en la importancia de construir un mundo de paz y dignidad:

“Indudablemente, debemos esforzarnos por pintar un mundo lleno de dignidad para todos, para que cada alma despierte en paz y para que el futuro mismo quede perfectamente resguardado”.

Melania también señaló que esa inocencia infantil se mantiene por encima de “geografía, gobierno e ideología”, y cerró con una poderosa petición para Putin: “Ha llegado el momento”.