Trump abre la puerta a viajar a Egipto este fin de semana para firmar el acuerdo de paz en Gaza: "Está muy cerca"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deslizó este miércoles que las negociaciones de paz entre Israel y Hamás marchan por buen camino y que "es posible" que viaje a Egipto este fin de semana para firmar el acuerdo.

"El acuerdo está muy cerca. Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, de hecho. Ya veremos, pero hay muchas posibilidades de que así sea", deslizó.

