EEUU bombardea otro barco procedente de Venezuela con "drogas": "Seguiremos golpeando hasta que dejen de atacarnos"

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes un nuevo ataque estadounidense en aguas internacionales contra una embarcación que había zarpado de Venezuela y a la que el Gobierno de Trump acusa de transportar un cargamento de drogas hacia su territorio. En el ataque murieron los cuatro ocupantes de la embarcación.

"¡Seguiremos golpeando hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", ha escrito en una publicación en X, acompañada con un vídeo del bombardeo a la embarcación.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Con el ataque de este viernes, EEUU ha hundido un total de cinco embarcaciones desde agosto de 2025 acusadas de narcotráfico, cuatro de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El primer bombardeo se produjo a inicios de septiembre, con la destrucción de una lancha proveniente de Venezuela vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, provocando 11 muertes entre los presuntos narcotraficantes.

En operaciones posteriores se confirmaron al menos otros dos incidentes similares, todos con lanchas cargadas de drogas como cocaína y fentanilo, y la muerte de al menos tres personas por ataque.

Todo ello se produce en un contexto de tensión entre ambas naciones por el despliegue naval que mantiene EEUU cerca de las aguas del país sudamericano para, según Washington, combatir el narcotráfico, aunque Caracas denuncia que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

"No cometan un error de cálculo cuando decidan agredir militarmente al pueblo de Venezuela, no cometan ese error, no cometan ese error", insistió este viernes el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en un vídeo que publicó en redes sociales.

El jueves, las carteras de Exteriores y de Defensa de Venezuela alertaron, en un comunicado, de una "incursión ilegal de aeronaves de combate" estadounidenses a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas, lo que, señalaron, se sumó a otras acciones "similares previamente registradas y ya denunciadas", por lo que -advirtieron- se trata de "un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado".

Una incursión "ilegal de aviones de combate" que Venezuela denunció este viernes ante la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, presidida este mes por su aliada Rusia.

