Ultimátum de Trump a Hamás: o acepta su plan de paz en "tres o cuatro días" o dejará que Israel "haga lo que tenga que hacer"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en los jardines de la Casa Blanca. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un ultimátum de 'tres o cuatro días' a Hamás para aceptar su propuesta de plan de paz para Gaza. "Si no lo hace será un final muy triste".

Como ya hizo el lunes durante la presentación del plan de paz en Gaza junto a Netanyahu, el republicano señaló que daría a Israel su "pleno respaldo para hacer lo que tenga que hacer" si Hamás finalmente rechaza el acuerdo.

"Sólo estamos esperando a Hamás", afirmó Trump en declaraciones a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca, preguntado sobre el plan de paz de 20 puntos.

En este sentido, el presidente estadounidense subrayó que "todos los países árabes y musulmanes se han adherido e Israel también".

Ha advertido al grupo terrorista palestino sobre las consecuencias de no llegar a un acuerdo, recordando que ya ha pagado un "alto precio" durante esta guerra: "Sus dirigentes han sido asesinados tres veces diferentes".

El republicano ha reiterado que, en caso de que Hamás rechace el acuerdo, dejará que Israel "haga lo que tenga que hacer" y que "podría hacerlo con bastante facilidad".

"Es muy sencillo, queremos que los rehenes regresen inmediatamente y que se comporten bien", ha subrayado.

Hamás, bajo presión

Hamás se encuentra bajo una enorme presión para aceptar el plan. Los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Egipto aplauden la iniciativa.

Los mediadores Catar y Egipto compartieron el plan de 20 puntos con Hamás el lunes por la noche después de que Netanyahu compareciera junto a Trump en la Casa Blanca y respaldara el documento , asegurando que satisfacía los objetivos de guerra de Israel.

Hamás no participó en las negociaciones que dieron lugar a la propuesta, que exige al grupo militante islamista desarmarse, una exigencia que ha rechazado previamente.

El plan especifica un alto el fuego inmediato, un intercambio de todos los rehenes retenidos por Hamas por prisioneros palestinos retenidos por Tel Aviv, una retirada israelí escalonada de Gaza, el desarme de Hamás y la introducción de un Gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

Muchos elementos de los 20 puntos se han incluido en numerosos acuerdos de alto el fuego propuestos en los últimos dos años, incluidos aquellos aceptados y luego rechazados en varias etapas tanto por Israel como por Hamás .

Una de las principales condiciones de Hamás desde el inicio de la guerra ha sido la retirada total de Israel de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes restantes. Y si bien el grupo ha indicado su disposición a renunciar a participar en un futuro Gobierno ha descartado sistemáticamente el desarme.

Aunque inicialmente apoyó el plan de Trump, Netanyahu, posteriormente, expresó dudas sobre elementos de la propuesta, incluidas las perspectivas de un eventual Estado palestino, algo que ha descartado repetidamente.

En cualquier caso, Hamás ha asegurado que iniciará una serie de consultas con su liderazgo político y militar, tanto en Palestina como en el extranjero, y que presentará una respuesta, algo que podría tardar varios días debido a la complejidad de la comunicación entre los miembros del liderazgo y el movimiento, especialmente tras el ataque israelí en Doha.