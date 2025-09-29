Trump anuncia que él mismo presidirá un 'Consejo de Paz' para gobernar Gaza junto a tecnócratas como Tony Blair
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que él mismo presidirá un 'Consejo de Paz' para gobernar la Franja de Gaza junto a otros tecnócratas como Tony Blair.
El republicano ha señalado que otros líderes y expertos internacionales formarán parte de este órgano. "Muchos querrán formar parte de él", ha señalado orgulloso sin aportar muchos más detalles.
Esta propuesta está concretada en el noveno punto de los 21 que forman parte del plan de paz de Trump que ha presentado este lunes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para poner fin a la guerra en Gaza.
President Donald J. Trump’s Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict:— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 29, 2025
1. Gaza will be a deradicalized terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors.
2. Gaza will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza, who have suffered more than enough.
3. If… pic.twitter.com/veqhr9MW28
"Gaza será gobernada bajo una administración transitoria temporal compuesta por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable del manejo diario de los servicios públicos y municipios para la población", señala el texto filtrado por la Casa Blanca.
Este comité, explica, estará formado por palestinos calificados y expertos internacionales, con supervisión de un nuevo organismo internacional transitorio, el 'Consejo de Paz' presidido por Donald Trump, con otros miembros y jefes de Estado aún por anunciar, incluido Blair.
Este organismo establecerá el marco y manejará la financiación para la reconstrucción de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas y pueda tomar control seguro y efectivo de Gaza.
"Se aplicarán estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva a la población y atraiga inversiones", subraya.
Noticia en actualización
Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.
Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.