Trump firma un memorándum para devolver la pena de muerte a Washington en casos que cumplan "factores aplicables"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestra un memorando firmado sobre la implementación de la pena de muerte en Washington DC, en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 25 de septiembre de 2025. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes un memorándum que busca restablecer la pena de muerte en Washhington DC en todos los casos que cumplan con los "factores aplicables", sin especificar estos factores.

Por su parte, la fiscal general del país, Pam Bondi, se ha mostrado abierta a acoger estas exigencias e incluso ha ido más allá, anunciando que Departamento de Justicia buscará la pena capital en todo el país.

“Si matas a alguien, o si matas a un policía, a un agente del orden, la pena de muerte. Y ojalá no la apliquen”, ha declarado Trump ante los periodistas. "Es una pena capital muy interesante, ciudad capital. Capital, capital, capital", ha añadido.

En concreto, el memorando ordena tanto a Bondi como a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, a “implementar plenamente la pena de muerte" en la capital, "donde la evidencia y los hechos indican que se debe utilizar la pena de muerte”, asevera el secretario de personal de la Casa Blanca, Will Scharf.

Así, el republicano busca revivir la sentencia a muerte, la cual había sido abolida en 1981. Se trata de otra de las medidas que el republicano basa en un supuesto "crimen sin control" que enfrenta la ciudad y las "amenazas a la seguridad pública" que atraviesa la capital del país.

Trump firma desde el Despacho Oval esta solicitud a las autoridades judiciales tras el asesinato de uno de sus discípulos, Charlie Kirk: murió durante un acto en una universidad después de que una bala le alcanzara el cuello. El magnate pidió la ejecución del tirador, Tyler Robinson.



Bajo esta misma lógica de falta de seguridad en las calles, Trump tomó el poder federal sobre la policía metropolitana de la capital desde el pasado 11 de agosto, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional y agentes de diversas agencias federales para realizar operativos en Washington DC.



Durante las últimas semanas, Trump ha utilizado el discurso de la violencia en diferentes ciudades como Chicago y Los Ángeles, con líderes demócratas, para buscar tomar control federal sobre ellas. Según el magnate, ha detectado esfuerzos organizados de la izquierda para avivar la violencia política.

Es por ello que también ha firmado un memorando que ordena a los funcionarios a los funcionarios de la administración "detectar, prevenir y proteger" a los grupos radicales de realizar actos de violencia y cortar la financiación de esos grupos.

Entre otras medidas, Trump está presionando a su fiscal general para que priorice la lucha contra "campañas organizadas de doxing, swatting, disturbios, saqueos, intrusiones, asaltos, destrucción de propiedad, amenazas de violencia y desorden civil".

