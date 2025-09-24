"¡Hay que hacerse con todos!": la Casa Blanca compara la persecución de inmigrantes con la caza de Pokémon

Algunos de los rostros divulgados por la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó ayer en sus redes sociales un vídeo en el que las detenciones de inmigrantes aparecen comparadas con la caza de pokémon.

La pieza utiliza la sintonía de la serie, la tipografía original e imágenes de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpiendo en viviendas y arrestando personas.

El montaje, que incluye la consigna “¡Hay que hacerse con todos!”, culmina con la recreación de cartas coleccionables en las que, en lugar de ataques o puntos de vida, figuran los supuestos delitos de los arrestados.

La agencia llegó incluso a difundir un gif de Pikachu, presentado como “nuevo fichaje” de la Patrulla Fronteriza.

No es una parodia. El material está alojado en las cuentas oficiales del DHS y ha sido defendido por la Casa Blanca como una herramienta de comunicación. Críticos y organizaciones en defensa de los derechos humanos lo han calificado de “cruel” e “insensible”.

En las redes sociales, algunos usuarios han señalado posibles problemas legales por el uso de la propiedad intelectual de Nintendo, que de momento no ha comentado el asunto.

El vídeo forma parte de la campaña del presidente para reforzar su promesa de ejecutar “la mayor deportación de la historia”.

Según datos oficiales, las detenciones superan ya las 109.000, lo que supone un incremento del 120% respecto al mismo periodo anterior. La intención del mandamás republicano es alcanzar el millón de expulsiones más pronto que tarde.

El recurso propagandístico también ha generado polémica por mostrar un operativo en el que, según denunció el analista Aaron Reichlin-Melnick, se registró la vivienda de ciudadanos estadounidenses sin orden judicial.

En ese episodio, personas fueron esposadas y sacadas de su domicilio para ser grabadas por las cámaras que acompañaban a la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El DHS niega irregularidades y asegura que nadie sin vínculos con la investigación fue detenido.

El Pew Research Center recuerda que los inmigrantes representan más del 15% de la población estadounidense y que muchos de los arrestados no tienen antecedentes penales graves. Simplemente llegaron al país para ganarse la vida.