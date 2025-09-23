España excluye a EEUU de una reunión paralela organizada con Brasil sobre democracia en la Asamblea de la ONU

España, Brasil y Chile han decidido dejar fuera a Estados Unidos de la reunión En defensa de la democracia y contra el extremismo, que se celebrará este miércoles en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Dos personas implicadas en la organización han confirmado a Reuters que Washington no figura entre los invitados, pese a que en 2024, bajo el mandato del presidente Joe Biden, sí participó.

Una de las fuentes explicó que “el mundo ha empeorado tanto desde el año pasado que hay actores a los que ya no se puede convocar”.

Entre los motivos de la exclusión figura el malestar por las críticas del presidente Donald Trump al Gobierno brasileño tras el procesamiento judicial de Jair Bolsonaro, condenado este mes por conspirar para un golpe de Estado.

Trump respondió con aranceles a productos de Brasil y sanciones contra el juez del Supremo Alexandre de Moraes, encargado de la causa.

Ayer Washington amplió las represalias al anunciar sanciones contra Viviane Barci de Moraes, esposa del magistrado, y su bufete de abogados. También suspendió visados a varios miembros del poder judicial brasileño, incluido el fiscal general Jorge Messias.

“No es posible invitar a quienes cuestionan nuestra democracia y nuestras instituciones”, señaló otra de las personas consultadas por Reuters.

El encuentro contará con la participación de doce jefes de Estado, la mayoría latinoamericanos, según los organizadores.

Colombia y Uruguay colaboran en la preparación de un foro centrado en la desinformación, los discursos de odio y los intentos de socavar los procesos electorales.

La cita coincidirá en Nueva York con otro acto de gran repercusión: una conferencia impulsada por Francia y Arabia Saudí en la que varios líderes prevén reconocer formalmente al Estado palestino.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, ha calificado esa iniciativa de “circo” y ha anunciado que su país, junto con Estados Unidos, la boicoteará.

En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantiene su rechazo a un Estado palestino y estudia medidas como la anexión de zonas de Cisjordania ocupada en respuesta a los reconocimientos, que incluyen a Francia, Portugal, Canadá, Australia y Reino Unido.

París sostiene que su decisión reafirma el compromiso con la solución de dos Estados, base de los Acuerdos de Oslo de 1993.

El foro sobre democracia pretende desmarcarse de la creciente polarización internacional. Fuentes diplomáticas españolas recalcan que su finalidad es “abrir un espacio de diálogo entre gobiernos que quieren defender las instituciones representativas frente al avance de los extremismos”.

La ausencia de Estados Unidos refleja, según estas voces, un intento de subrayar que las alianzas en defensa del orden democrático no son automáticas ni permanentes.