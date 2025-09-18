Mueren tres policías y otros dos resultan heridos en un tiroteo al sur de Pensilvania (EEUU): el tirador ha sido abatido

Tres policías han fallecido y otros dos han resultado heridos este miércoles en el condado de York, al sur del estado de Pensilvania (EEUU), en un enfrentamiento armado con un hombre. Según informa Associated Press, el tirador ha sido abatido.

En cuanto a los heridos, un oficial se encuentra en estado crítico y otro herido grave, ambos trasladados al hospital de Wellspan de York.

Aunque las causas del crimen siguen bajo investigación policial, las autoridades aseguran que no existe ninguna amenaza actualmente.

“Lamentamos la pérdida de tres preciosas almas que sirvieron a este condado, a esta mancomunidad y a este país”, ha dicho el gobernador Josh Shapiro. "Este tipo de violencia no está bien, tenemos que hacerlo mejor como sociedad”, ha reflexionado días después del asesinato del activista pro-Trump, Charlie Kirk.

Los agentes han fallecido durante un tiroteo en el área de North Codorus Township, a unas 115 millas (185 kilómetros) al oeste de Filadelfia.

Los uniformados fueron atacados mientras estaban investigando la escena de un trabajo policial anterior. Cumplían con una orden judicial y se disponían a llevar a cabo una orden de registro cuando se produjeron los disparos, según informan las autoridades locales.

"Nuestros corazones y oraciones están con ellos, con las familias de los fallecidos y con las familias de los agentes heridos", ha declarado por su parte el coronel Christopher Paris, comisionado de la Policía estatal de Pensilvania en una rueda de prensa, donde reconoció que "el dolor será insoportable".

Paris afirmó que "hay muchos detalles que la Policía no está lista para revelar" en este momento debido a la investigación en curso.



La fiscal general Pamela Bondi ha calificado la violencia contra la policía como "una lacra para nuestra sociedad".