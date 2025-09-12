El FBI difunde un vídeo de la huida del asesino de Charlie Kirk de la escena del crimen mientras mantiene la búsqueda

Imagen difundida por el FBI del momento de la huida del asesino de Charlie Kirk, FBI

El FBI, junto a las autoridades locales de Utah, ha difundido este jueves un video del momento de la huida del sospechoso de haber disparado al activista conservador Charlie Kirk en el campus de la Universidad de Utah.

El video de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

Las nuevas imágenes fueron exhibidas por el comisionado de seguridad pública de Utah, Beau Mason, junto al director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una rueda de prensa que duró 10 minutos y en la que las autoridades no admitieron preguntas, según informa Efe.

He jumped off the roof of the building, moved quickly through the parking lot, then began to walk to mix with people before entering a timberland area. pic.twitter.com/rwy75S3w1Z — ļěńæħæmdi75 𓃭𓇋𓈖𓄿 🟢☀️🔴☀️🟡 (@avankurdstan75) September 12, 2025

Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar "al fondo del asesinato de Charlie Kirk", dijo el gobernador Cox, quien también señaló que se preparan para pedir la pena de muerte para el responsable cuando sea detenido.

Las autoridades destacaron que 20 agentes están a cargo de la investigación y recordaron la importancia de la colaboración ciudadana, señalando que se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la captura del sospechoso.

Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, participaba en un evento organizado por él, en el que debatía con estudiantes liberales, como lo había hecho durante años, cuando fue víctima de un disparo. Tras el incidente, su cuerpo fue trasladado este jueves a Arizona a bordo del avión del vicepresidente J.D. Vance.

Las incógnitas del caso

¿Quién es y dónde se esconde el asesino de Charlie Kirk? A ambos interrogantes tratan de responder la Policía y los agentes federales estadounidenses, sumergidos en una intensa búsqueda del francotirador que mató desde un tejado al activista ultraconservador y gran aliado de Donald Trump.

El FBI, que ya ha recuperado en una zona boscosa el rifle "de alta potencia" con el que fue asesinado el activista, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para intentar esclarecer un ataque que Trump ha achacado a la "izquierda radical". El gobernador de Utah también ha calificado lo ocurrido con Kirk, de 31 años y voz de los conservadores más jóvenes de EEUU, como un "asesinato político".

Precisamente, los investigadores han encontrado municiones grabadas con expresiones de ideología antifascista y a favor de las personas transexuales dentro del rifle, según un boletín interno de la policía y una persona familiarizada con la investigación citadas por el Wall Street Journal.

Antes de recibir el disparo, Kirk acababa de recibir una pregunta relacionada con la transexualidad: "¿Sabe cuántos estadounidenses transgénero han sido autores de tiroteos masivos en los últimos diez años?”.

El activista respondió con un contundente "demasiadas".

Su interlocutor, que no ha sido identificado, le aclaró que la cifra es de cinco. El activista replicó con un "¿contado o sin contar la violencia de pandillas?", justo antes de recibir el tiro.

Aunque a lo largo de la tarde del miércoles se produjeron varias detenciones, las autoridades pusieron en libertad a los sospechosos. El tirador, que disparó a unos 150 metros de distancia de la carpa en la que se encontraba Kirk, delante de varios miles de personas, se dio a la fuga y se encuentra en paradero desconocido.