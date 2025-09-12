EEUU escoge Madrid, pese a las críticas al Gobierno, para una nueva negociación con China sobre los aranceles

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, reunidos en Londres. Reuters

Estados Unidos y China pretenden seguir limando asperezas y acercando posiciones para esquivar una guerra comercial directa. Y su próxima ronda de negociaciones la celebrarán en Madrid, según ha anunciado el Departamento del Tesoro a través de un comunicado.

El secretario Scott Bessent se encuentra de gira por Europa en un viaje en el que visitará España y Reino Unido. En Madrid será precisamente donde se reunirá con "altos emisarios" de China, entre los que se incluye el viceprimer ministro He Lifeng, el jefe del equipo negociador del país asiático durante las anteriores rondas de contactos que ambas potencias han celebrado en Ginebra, Londres o Estocolmo para buscar un acuerdo comercial.

El encuentro se registra en pleno choque entre EEUU y Madrid debido a la firme condena del Gobierno español sobre el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza. Bessent también fue la voz de la Administración Trump que criticó hace unos meses a Pedro Sánchez por su acercamiento a la China de Xi Jinping, si bien una visita posterior a Washington de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, sirvió para rebajar las tensiones.

Bessent y He "debatirán sobre asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio, incluyendo a TikTok y la cooperación sobre redes de lavado de dinero que amenazan tanto a Estados Unidos como a China", ha apuntado el Departamento del Tesoro en el comunicado, en el que no especifica fechas para el encuentro. Por el momento, las autoridades chinas tampoco han hecho anuncio alguno al respecto.

El Departamento del Tesoro sí agrega que Bessent se reunirá con cargos del Gobierno español para tratar la relación bilateral y que, tras visitar Madrid, se trasladará a Reino Unido, donde también mantendrá encuentros con miembros del Ejecutivo y representantes del sector privado antes de unirse al presidente Trump en su visita oficial al rey Carlos III.

Además, esta nueva ronda de negociación se anuncia apenas un día después de que los ministros de Defensa de China y Estados Unidos llevasen a cabo una videollamada "franca y constructiva", en una aparente señal de que ambas potencias tratan de dejar las diferencias a un lado.

El medio económico Bloomberg apunta a que estos contactos podrían allanar el camino hacia el primer encuentro cara a cara entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Ambos mandatarios podrían coincidir a finales del mes que viene en la cumbre de la APEC en Gwangju (Corea del Sur), según recoge la agencia Efe.

Las dos principales potencias económicas del mundo renovaron en agosto, hasta mediados de noviembre, la tregua firmada en mayo tras la escalada arancelaria iniciada en las semanas anteriores por Trump, que acabó traduciéndose en un embargo comercial cruzado de facto.

Tras ello, Pekín y Washington firmaron varios acuerdos levantando vetos y restricciones a la exportación de chips por parte de EEUU o a la de tierras raras desde China.

No obstante, las tensiones continúan, ya que Trump amenazó en las últimas semanas con nuevos aranceles a China si no garantiza el suministro de tierras raras -minerales claves para chips, aeronáutica, defensa o automoción- o también para presionar a Pekín para que le retire su apoyo a Rusia.