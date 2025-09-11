Turning Point, la organización ultra de Charlie Kirk que financia MAGA, ingresa 85 M al año y en cuya gira fue asesinado

Charlie Kirk en un acto de MAGA financiado por Turning Point en Arizona, EEUU, en diciembre de 2024. Reuters

Turning Point, la organización fundada por el activista ultra Charlie Kirk, asesinado de un disparo en el cuello durante evento, se autodefine como una "asociación sin ánimo de lucro" cuya misión es promover los ideales conservadores y ultraconservadores en universidades con tendencia liberal de todo el país.

Esta organización, altavoz del ultraconservadurismo, es una de las principales fuentes de financiación del movimiento MAGA, que considera a Kirk, de 31 años, uno de sus máximos referentes por su defensa del proteccionismo económico, del control estricto de fronteras, de los valores judeocristianos y de la familia tradicional.

Con presencia en más de 3.500 campus y con más de 250.000 miembros, Turning Point -Punto de inflexión-, ingresó 85 millones de dólares en 2024 procedentes de donaciones que se han disparado en los últimos meses tras su defensa pública de Donald Trump y de su amigo personal, el vicepresidente JD Vance.

Una financiación ¿ilegal?

Sin embargo, varias entidades de EEUU han advertido que su financiación no sólo roza la ilegalidad, también que no emplea un auditor independiente para auditar sus cuentas como exige la ley y que sus líderes, entre ellos el propio Kirk, se han enriquecido mientras defendían al presidente de Estados Unidos.

Según informa ProPublica, en los últimos años Charlie Kirk se había subido el sueldo hasta los 300.000 dólares llegando, incluso, a comprarse una vivienda valorada en 855.000 dólares en Longboat Key, Florida.

El activista pro-Trump, Charlie Kirk, es asesinado en Utah

Kirk creó esta organización en 2012, con apenas 18 años, y desde entonces, según señala su web, el movimiento ha tenido como meta "construir la red de activismo de base conservadora más organizada, activa y poderosa en escuelas secundarias y universidades" de todo Estados Unidos.

En la actualidad se trata de la organización juvenil más grande y de mayor crecimiento de Estados Unidos.

Asesinado en una gira nacional

Cada semestre, Charlie Kirk se embarcaba en una gira nacional por distintos campus para "desafiar el statu quo e impulsar el libre pensamiento", algo que en su opinión a menudo se descuida en los campus universitarios.



El evento en la Universidad Utah Valley en el que este miércoles recibió el disparo era la primera parada de la gira 'The American Comeback Tour'.

El activista pro Trump, amigo personal del vicepresidente, JD Vance, y aliado de Trump, falleció de un tiro en el cuello en dicho acto al aire libre.

250.000 miembros

Entre las finalidades de Turning Point, según aparece en su web, estaba la de crear un "ambiente de comunidad" entre la juventud, proporcionando un espacio "para que los jóvenes se den cuenta de que no están solos en sus valores conservadores, sino que, por el contrario, cuentan con un ejército de compañeros con ideas afines".



Para tal fin acude no sólo a las universidades del país, sino que también organiza festivales y conferencias con destacadas voces conservadoras y ultraconservadoras, siempre con la idea de "preservar los derechos a la vida y a la libertad".

Las cifras de la organización apuntan que unos 250.000 estudiantes son miembros de ese movimiento. Pódcast como The Charlie Kirk Show contribuyeron a difundir sus ideas.



Su nombre en inglés puede traducirse como 'Punto de inflexión' y según la organización sin ánimo de lucro ProPublica, en 2024 Turning Point ingresó 85 millones de dólares.



"Estoy convencido de que el trabajo de Turning Point y de Charlie Kirk recuperará el futuro de Estados Unidos", había dicho de ellos Donald Trump Jr., hijo mayor del mandatario estadounidense, y al que, según Vance, Kirk consideraba como alguien "extremadamente inteligente" e "incomprendido" como su padre.