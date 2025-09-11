Trump ordena que todas las banderas de EEUU ondeen a media asta por la muerte de Charlie Kirk: "Era un patriota"

Un hombre sostiene un cartel de agradecimiento a Charlie Kirk frente a la Casa Blanca. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles ondear a media asta las banderas del país por el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, uno de sus estrechos aliados.

"En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde", anunció en la plataforma Truth Social.

Asimismo, el republicano canceló una cena que tenía prevista este miércoles con colaboradores en la recién remodelada Rosaleda de la Casa Blanca.

Horas más tarde, publicó un vídeo en Truth Social en el que acusó a los "radicales de izquierda" del asesinato y aseguró que su Administración "encontrará a todos y cada uno de los que han contribuido en esta atrocidad y otro tipo de violencia política".

"La misión de Charlie fue traer gente joven al proceso político, lo hizo mejor que cualquiera antes, para compartir su amor por el país y expandir las simples palabras del sentido común en los campus con humor", inició Trump, antes de condenar la "demonización" de los que piensan distinto.

"Es tiempo para todos los estadounidenses y los medios de confrontar el hecho de que la violencia y el asesinato son las trágicas consecuencias de demonizar a aquellos con los que discrepas día a día de la manera más odiosa y despreciable posible. Durante años, los radicales de izquierda han comparado maravillosos estadounidenses como Charlie con nazis o criminales", acusó.

Después aseguró que "este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en nuestro país y debe parar ahora".

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

Kirk, de 31 años, fue asesinado el miércoles de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) frente a miles de personas. Las autoridades continúan la búsqueda del autor, ya que pese a que arrestaron a varias personas poco después del tiroteo, finalmente fueron puestas en libertad.

El momento exacto del disparo fue grabado por varios asistentes al evento y difundido en redes sociales. Su muerte ha sacudido a las bases conservadoras de EEUU, que en algunos casos culpan a los "radicales de izquierda".

Reacciones en EEUU

El comentarista político cercano a Kirk y colaborador en su organización Turning Point USA, Jack Posebic, afirmó en declaraciones a Real America’s Voice que "el movimiento que Charlie inició no se detendrá jamás; murió luchando no solo por él, sino también por ustedes, por Jesucristo y por esta nación".

Además, amenazó a los "radicales de izquierda" de EEUU. "¿Creían que antes las cosas estaban mal?, ¿que estábamos haciendo demasiado? Nos acaban de quitar a uno de nuestros amigos. Esto es lo que vosotros le habéis hecho a nuestro país. Lo que viene ahora, será culpa vuestra", sentenció.

En el mismo programa, Steve Bannon, exasesor de Trump y estratega durante su primer mandato, fue un paso más allá y señaló que Kirk "es una víctima de la guerra política que se está librando" en EEUU.

"Estamos en guerra. Habrá oraciones, duelo y banderas a media asta, pero debemos mantener una determinación férrea", agregó.

En el lado demócrata, distintos líderes condenaron lo sucedido. El expresidente estadounidense Joe Biden aseguró que "no hay cabida en nuestro país para este tipo de violencia. Debe terminar ya".

Por su parte, Barack Obama apuntó que "aún no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia".

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025

Casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas. Prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.