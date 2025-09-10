Estados Unidos acusa a España de "alentar a los terroristas" de Hamás por las medidas de Pedro Sánchez contra Israel

Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU ha calificado de "profundamente preocupante" el plan del Gobierno español de limitar la entrada de barcos y aviones en el país que vayan en dirección a Israel.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha afirmado este miércoles que las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez —que prohíben la entrada en España de barcos y aviones con armamento destinado a Israel— "envalentonan a los terroristas" de Hamás, según recoge la agencia Reuters.

"Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas", ha señalado el portavoz, cuya identidad todavía se desconoce, en un correo electrónico enviado a Reuters este miércoles.

Se trata del plan presentado el lunes por el presidente español que incluye nueve medidas "contra el genocidio en Gaza" y el "exterminio" de Israel al "indefenso" pueblo palestino. Entre ellas se incluye la aprobación de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando, según el Gobierno, desde octubre de 2023, así como la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

Además, España denegará la entrada a su espacio aéreo a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

También se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.