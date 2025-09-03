La Justicia frena a Trump y bloquea las deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Extranjería de 1798

Un tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans asestó este martes un golpe significativo a la estrategia migratoria de Donald Trump.

Por dos votos contra uno, el Quinto Circuito bloqueó el intento del presidente de recurrir a la Alien Enemies Act, una ley de 1798 concebida para tiempos de guerra, con el fin de acelerar la deportación de migrantes venezolanos.

La Administración había argumentado que estos migrantes constituían parte de una “invasión”, al vincularlos con el Tren de Aragua, una red criminal nacida en Venezuela y considerada por Washington como una de las organizaciones más violentas de América Latina.

Pero los jueces rechazaron de plano la tesis gubernamental, al concluir que no existía ninguna “incursión predatoria de una potencia extranjera” que justificara el uso de una norma tan excepcional, como adelantó The New York Times.

La decisión llega después de que en abril el Tribunal Supremo ya hubiera impuesto un freno provisional a las deportaciones mientras se resolvían las demandas interpuestas por la ACLU y otras organizaciones.

“Es una victoria enorme para el Estado de derecho”, celebró Lee Gelernt, abogado de la ACLU, subrayando que el presidente “no puede declarar una emergencia militar para otorgarse poderes ilimitados”.

Límites al poder

El fallo no impide al Ejecutivo explorar otras vías legales para proceder contra individuos que considere peligrosos, pero sí marca un límite claro al intento de Trump de reinterpretar normas históricas con fines políticos.

El Quinto Circuito precisó que su decisión se circunscribe al uso de la Alien Enemies Act y no afecta a otras herramientas que el Gobierno pueda emplear para combatir el terrorismo o el crimen organizado.

La resolución supone un revés para una de las banderas de Trump en esta nueva etapa en la Casa Blanca: la deportación masiva y rápida de migrantes como medida de seguridad nacional.

Con un discurso que mezcla seguridad y soberanía, el presidente había encontrado en el caso venezolano un laboratorio jurídico para expandir los márgenes de su poder.

Escenario abierto

La Casa Blanca aún no ha anunciado si apelará la decisión o intentará forzar un nuevo pronunciamiento del Supremo, lo que podría prolongar el pulso institucional durante meses.

Entretanto, miles de migrantes venezolanos en situación irregular permanecen en un limbo legal, a merced de un debate que combina retórica de guerra, realidades migratorias y tensiones judiciales.

Para la oposición demócrata, el fallo demuestra que Trump “busca gobernar por decreto y fabricar crisis donde no las hay”.

Para sus aliados republicanos, en cambio, la corte ha ignorado el “peligro real” que representa la infiltración de pandillas extranjeras.

El desenlace de este caso no solo definirá el destino de un grupo de venezolanos señalados por su supuesta pertenencia al Tren de Aragua, sino también los límites del poder presidencial en la política migratoria de EEUU.