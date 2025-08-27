Nueva matanza en un colegio de Estados Unidos: un hombre asesina a al menos 14 personas en Mineápolis

Un hombre ha abierto fuego este miércoles durante una misa en la escuela católica de la Iglesia de la Anunciación de Mineápolis, según confirmaron los medios locales. Al menos 14 personas han sido abatidas.

La policía y los servicios de emergencia fueron desplegados en la zona para abatir al tirador, que ya "está contenido", según el Departamento de Policía de Mineápolis.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dice haber sido informado sobre el incidente. "Estoy orando por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrendo acto de violencia", escribió el excandidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata en la red social.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.