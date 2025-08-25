Del hastío de Trump al orgullo personal de Zelenski por conservar el Dombás: las claves del futuro de Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump (d), camina junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski (i) en la Casa Blanca. Reuters

Las negociaciones sobre la paz en Ucrania, ahora mismo, se encuentran en stand by. Y Trump, quien alardeaba de ser el protagonista que podía conseguir un acuerdo entre los dos países enfrentados, ha cambiado de parecer en apenas unas semanas.

El presidente de Estados Unidos ha pasado de involucrarse intensamente en el fin del conflicto entre Ucrania y Rusia a mostrarse poco preciso en los próximos pasos que dará o las decisiones futuras que tomará.

"No me alegra nada de esa guerra. Nada", dijo Trump a los periodistas el pasado viernes en el Despacho Oval, según recoge The Washington Post. Además, el mandatario añadió que tomaría una decisión importante sobre el conflicto en "dos semanas", una expresión poco precisa que desde el diario estadounidense explican que se utiliza para posponer una decisión por un tiempo.

Después de ese periodo, dijo: "Sabremos qué camino tomaré, porque voy a ir en una dirección u otra".

Este escepticismo representa un gran cambio en las declaraciones de Trump, que en las últimas semanas había transmitido una gran confianza en su capacidad para obtener garantías de seguridad para Ucrania.

El pasado lunes, Trump se mostraba efusivo anunciando que la reunión con los líderes europeos -denominados como la Coalición de los Dispuestos- significaba un "gran día en la Casa Blanca" y que era un "honor para Estados Unidos".

Ahora, el líder estadounidense está frustrado por la falta de avances en las negociaciones de paz de Ucrania. En el supuesto caso de que no se produzca ninguna reunión entre Putin y Zelenski, Trump verá "de quién es la culpa".

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones económicas contra Rusia o, por otro lado, dejar a Ucrania que actúe por sí sola.

"Será una decisión muy importante ¿Se trata de sanciones masivas, aranceles masivos o ambos, o de no hacer nada y decir 'es su lucha'?", preguntó Trump.

Donbás

Por otro lado está el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se aferra a la idea de conservar el Donbás. Según narra The New York Times, el mandatario le contó a Trump que su abuelo había luchado en la Segunda Guerra Mundial para liberar las ciudades del Donbás de los nazis.

Perder ese territorio -rico en minerales y donde se encuentran las regiones de Donetsk y Lugansk-, para Zelenski no es un simple acuerdo comercial, va más allá. Es algo personal.

El ucraniano señaló que "hubo muchas familias así", que lucharon por liberar el Donbás. "Muchos cayeron y muchos resultaron heridos. Y expliqué que este es un momento particularmente doloroso en nuestra historia y una etapa particularmente dolorosa de la vida en Ucrania. No es tan sencillo como a algunos les pueda parecer", resaltó.

En este sentido, una de las exigencias de Putin es que Ucrania ceda todo a Rusia todo el Donbás, donde viven más de 200.000 ucranianos en ciudades como Kramatorsk y Slaviansk.

Sin embargo, fuentes del diario estadounidense afirman que la única manera de que Zelenski pudiera convencer al pueblo ucraniano de ceder el territorio sería a cambio de garantías de seguridad respaldadas por EEUU.

Entregar el Donbás también significaría entregar ciudades y fortificaciones que podrían ayudar a Rusia a iniciar una futura invasión.

Por otro lado, Trump considera que la cesión del Donbás pertenecería a un "intercambio de tierras", sugiriendo que Rusia podría devolver a Ucrania parte del territorio invadido.

En esta línea, la administración Trump estima que la cesión del Donbás sería "realmente beneficioso para Ucrania" porque creen que el territorio caerá pronto y Ucrania "no tendrá cartas para negociar más", según recoge The New York Times del presidente del Centro de Diálogo Transatlántico, Maksym Skrypchenko.