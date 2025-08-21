Trump da un nuevo volantazo y ahora invita a Ucrania a "atacar al país invasor" para "ganar la guerra" contra Rusia

El presidente Donald Trump ha publicado en su propia plataforma—Truth Social—que “es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor”. Es decir: invita a Ucrania a golpear a Rusia de la misma manera que la sufre.

“Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar —ha comentado—. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia”.

La reacción se produce tras el bombardeo ruso de una fábrica estadounidense en el oeste de Ucrania, tras los regates de Putin a su oferta de negociación y tras el mayor ataque de drones y misiles contra la población civil desde julio.

La planta estadounidense alcanzada está ubicada en Mukáchevo, en la región de Transcarpatia, a apenas unos kilómetros de la frontera con la Unión Europea.

El impacto de dos proyectiles Kalibr destruyó parte de la factoría, dedicada a la producción de componentes electrónicos y artículos de consumo.

Según las autoridades locales, unos 600 trabajadores se encontraban dentro de las instalaciones en el momento del ataque. La rápida evacuación hacia los refugios internos evitó víctimas mortales, aunque 15 personas resultaron heridas. El incendio posterior mantuvo ocupados durante horas a los equipos de emergencias.

El alcalde, Andrii Baloha, ha confirmado que la empresa da empleo a miles de vecinos de la zona y que su destrucción supone un duro golpe para la economía regional.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, ha denunciado que se trataba de un objetivo “plenamente civil, sin ninguna vinculación con la defensa”. Y ha recordado que no era la primera vez que intereses empresariales estadounidenses eran alcanzados: las oficinas de Boeing en Kyiv también fueron atacadas.

Volodímir Zelenski se ha sumado a las condenas y ha calificado el bombardeo como un intento de “destruir un enclave industrial clave en el extremo occidental del país”. Para el presidente ucraniano, el ataque ilustra que “las fábricas dedicadas a bienes cotidianos son un objetivo para Rusia”.

El Financial Times ya reveló en julio que Trump alentó en privado a Zelenski a intensificar los ataques en profundidad contra territorio ruso.

Según fuentes conocedoras de la conversación, le llegó a preguntar si Ucrania sería capaz de golpear Moscú o incluso San Petersburgo. Zelenski respondió que sí, siempre que Washington le entregase sus misiles.

El diálogo supuso un giro respecto al discurso habitual de Trump. Fue la primera vez en la que se le conoció que pensaba en “hacer sentir el dolor” a Rusia para que se siente a negociar. Los misiles, en cualquier caso, nunca llegaron a Ucrania. Sí las presiones para que acepte una paz sin garantías de seguridad.