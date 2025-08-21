Trump encarece las armas que Europa le compra para Ucrania con un sobreprecio del 10%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha introducido un recargo del 10% sobre las armas que Washington vende a países europeos con el fin de que estas sean transferidas a Ucrania. La decisión, anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, busca que el propio sobreprecio cubra los gastos de armamento destinados a Kyiv en el marco de las garantías de seguridad que Europa discute desde hace meses.

Bessent explicó en una entrevista en la cadena Fox News que el margen adicional servirá para financiar parte del esfuerzo militar ucraniano, en particular en materia de defensa antiaérea.

“Hemos creado una asociación económica que, una vez que termine el conflicto, puede aportar beneficios considerables a los contribuyentes estadounidenses. Si a Ucrania le va bien, a nosotros también. Pero para eso, la guerra tiene que terminar”, señaló.

The US sells weapons to European countries with a 10% markup, then transferred to Ukraine. - US Treasury Secretary Scott Bessent

The US is no longer the leader of the free world but a trader profiting from war. The Budapest Memorandum?

They've discarded it, like russia. pic.twitter.com/iFVIohRGxA — EMPR.media (@EuromaidanPR) August 20, 2025

El responsable del Tesoro aseguró, además, que Washington ya ha iniciado inversiones paralelas en territorio ucraniano, aunque insistió en que Trump actúa “con cautela”. La Casa Blanca prevé recuperar el dinero inyectado a través de acuerdos económicos una vez que se alcance la paz.

El anuncio llega tras la cumbre celebrada el 18 de agosto en Washington entre Trump, Volodímir Zelenski y varios mandamases europeos. La cuestión de las garantías de seguridad fue central. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió que se estudiaran fórmulas comparables al artículo 5 de la Carta de la OTAN, que obliga a responder colectivamente ante una agresión a cualquiera de los aliados.

Trump precisó después en sus redes sociales que los países europeos debatieron qué compromisos podían asumir bajo coordinación estadounidense. Zelenski, por su parte, presentó un paquete de propuestas que incluye la adquisición de armamento americano por valor de 90.000 millones de dólares.

Sostiene The Wall Street Journal que Rubio es el elegido de Trump para liderar un grupo de trabajo integrado por asesores de seguridad nacional y representantes de la Alianza Atlántica para redactar el marco de garantías. Un marco de garantías en el que Rusia, cínicamente, quiere participar.

Los elementos en discusión abarcan la presencia militar extranjera, la protección de los cielos, el suministro de armamento y los mecanismos de verificación del alto el fuego. Trump, según el Financial Times, está dispuesto a proporcionar cobertura aérea a Ucrania si prospera un hipotético acuerdo con Putin. Algo que, por otra parte, no despierta interés en Rusia.

En paralelo, tanto Estados Unidos como la OTAN han comenzado a perfilar un mecanismo para simplificar y coordinar la ayuda militar. Ucrania definirá sus prioridades dentro de paquetes de alrededor de 500 millones de dólares cada uno. Luego los aliados decidirán qué partidas financian o transfieren directamente.

Los Países Bajos y un grupo de países nórdicos —Dinamarca, Noruega y Suecia— han comprometido fondos para los dos primeros. Alemania ha asumido la financiación del tercero.

El modelo busca garantizar un flujo estable de armamento procedente de fabricantes estadounidenses y adaptado a las necesidades más urgentes de las fuerzas ucranianas.