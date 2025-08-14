Putin y Trump discutirán en Alaska el "potencial económico sin explotar" y darán una rueda de prensa conjunta

Ya se conocen más detalles sobre una cumbre que se antoja clave para el futuro de la guerra de Ucrania y de la geopolítica mundial. Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán este viernes en una base militar en Anchorage, en Alaska, y al término del encuentro ambos mandatarios ofrecerán una rueda de prensa conjunta.

Así lo ha confirmado este jueves Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia comenzarán a las 11.30 hora local (21:30 hora española) con un cara a cara para discutir también el "enorme potencial sin explotar" de las relaciones económicas entre Washington y Moscú.

Después se sumarán dos delegaciones de ambos países integradas por cinco altos funcionarios que mantendrán un almuerzo de trabajo, según explicó el consejero de Putin. Las negociaciones se llevarán a cabo en la base aérea estadounidense de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, la capital del estado de Alaska.

Desde el Kremlin, no obstante, se ha confirmado que el tema central de la cumbre será el fin de la guerra de Ucrania, según recoge la agencia estatal rusa Tass. "Pero, naturalmente, también se abordarán tareas más amplias para garantizar la paz y la seguridad, así como los problemas internacionales y regionales más actuales y urgentes", ha deslizado Ushakov.

Moscú ha detallado que en el encuentro también participarán los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov, de Defensa, Andrei Belusov, y de Finanzas, Anton Siluanov, además de Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Soberano de Rusia y representante de Putin en las negociaciones con EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante una visita al Kennedy Center en Washington. Kevin Lamarque Reuters

Trump y Putin acordaron la semana pasada celebrar esta cumbre, que será la primera entre los líderes de ambos países desde que el autócrata ruso y Joe Biden se vieron las caras en Ginebra en junio de 2021.

El mandatario estadounidense mantuvo en la jornada del miércoles una videollamada con Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, y los principales líderes europeos en la que les prometió que no explorará la partición territorial de Ucrania sin su consentimiento.

Trump se comprometió a informar a Zelenski y a sus homólogos europeos del balance de la cumbre con Putin en cuanto acabara la reunión. Además, amenazó a Putin con "consecuencias muy severas" si rechazaba un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

Soldados soviéticos

"Se espera un intercambio de opiniones relativo al futuro desarrollo de la cooperación bilateral, incluido en el ámbito económico-comercial. Destaco que esta cooperación tiene un enorme potencial que, lamentablemente, no ha sido aún aprovechado", ha explicado este jueves Yuri Ushakov sobre el programa del encuentro.

El asesor de Putin destacó que cerca de la base existe un cementerio en el que están enterrados once militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos en el contexto de la II Guerra Mundial.

"Así que, la reunión tendrá lugar cerca de un lugar importante históricamente y que recuerda la hermandad militar entre los pueblos de nuestros países. Y eso es especialmente simbólico en el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi y la imperialista Japón", ha afirmado.

Al término de las conversaciones habrá una rueda de prensa conjunta y a continuación la delegación rusa abandonará "de inmediato" el territorio estadounidense.