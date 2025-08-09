Al menos tres personas heridas por un tiroteo en Times Square: el atacante ha sido detenido X

Al menos tres personas han resultado heridas a causa de un tiroteo en Times Square, Nueva York, ha indicado el sábado el Departamento de Policía de Nueva York, según recoge Reuters.

Las víctimas, una mujer de 18 años, un hombre de 19, y un hombre de 65, se encuentran en condición estable en el hospital, ha señalado un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

Un joven de 17 años se encuentra bajo custodia, ha agregado el Departamento de Policía de Nueva York. La policía también ha recuperado un arma de fuego.

El tiroteo se produjo alrededor de la 1:20 a. m. ET (05:20 GMT) tras un altercado verbal con una de las víctimas, ha añadido el Departamento de Policía de Nueva York. Se desconoce por el momento si el tirador o las víctimas se conocían.

El incidente en uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Nueva York se produce después del tiroteo de alto perfil de julio en una torre de oficinas de Manhattan, que dejó cuatro personas muertas, incluido un alto ejecutivo de Blackstone y un oficial de policía de Nueva York.

Nueva York experimentó un número récord de incidentes de tiroteos y víctimas en los primeros siete meses de este año y en julio, según un comunicado publicado por el Departamento de Policía de la ciudad el 4 de agosto.