Trump anuncia aranceles del 100% a semiconductores y chips para forzar a las empresas a que "fabriquen en EEUU"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la próxima imposición de aranceles de "aproximadamente" el 100% para la importación de chips y semiconductores, una medida con la que aspira a presionar para que las empresas muevan la producción de estos productos a territorios norteamericanos.

"Si fabricas en Estados Unidos, no habrá recargos", ha afirmado Trump, que ha abierto la puerta a que estas concesiones se extiendan también a las empresas que estén en proceso de trasladar la producción o adquieran ciertos compromisos, con la amenaza de "cobrar más adelante" si se incumplen estos pactos.

"Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo", ha remarcado el republicano.

En este sentido, ha afirmado que las empresas estadounidenses están moviendo "rápidamente" su producción y lo ha hecho en una comparecencia en la que Trump ha querido presumir de su alianza con empresas como Apple, que se ha comprometido a invertir 100.000 millones de dólares para potenciar la producción nacional.

El director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, ha asegurado durante un acto en la Casa Blanca que este nuevo compromiso eleva por encima de 600.000 millones de dólares la inversión en Estados Unidos.

Con esta decisión, Trump busca traer este tipo de producción a EEUU para favorecer la industria.