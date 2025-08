Un niño de 14 años mata a sus padres en Florida y llama a la policía para entregarse

Un niño de 14 años mató con una pistola a sus padres en el área metropolitana de Jacksonville, en el norte de Florida, y después llamó a las autoridades para entregarse a la policía.



La Oficina del Alguacil del Condado de Clay identificó al presunto responsable como Trevor Lee, quien disparó a sus padres, David Lee, de 44 años, y Brandi Smith, de 45 años, en su casa de la ciudad de Middleburg, al suroeste de Jacksonville.



El propio Lee llamó al número de emergencias 911 para reportar el hecho, según el reporte de la Oficina del Alguacil, que encontró los cadáveres de los padres con heridas de bala.





"Lee dijo a los operadores en el teléfono que había matado a sus padres dentro de su casa en la calle Silver Point, ubicada en el área de Fleming Island en Middleburg. Entonces dijo que estaría esperando en el estacionamiento de una iglesia cercana para que se lo llevaran bajo custodia", indicó el comunicado.



Las autoridades precisaron que la investigación sigue activa, pero apuntaron que esto sugiere que fue un "incidente aislado y doméstico" que no representa "una amenaza para la comunidad".



Los homicidios cometidos por menores de edad en Estados Unidos subieron un 65 % de 2016 a 2022, cuando hubo 521, según un reporte del Council on Criminal Justice (CCJ) publicado en septiembre pasado, con las cifras más recientes disponibles.



Más de 1 millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad en el país, cerca del 5 % del total, poseen un arma de fuego, según un informe de la organización The Sentencing Project.