Trump no tira la toalla con Rusia y Ucrania: "Estoy decepcionado con Putin, pero no he terminado con él"

Donald Trump en el Despacho Oval durante un encuentro con Mark Rutte, secretario general de la OTAN (no sale en la imagen). Reuters

Donald Trump asegura que está decepcionado con Vladimir Putin, pero que no ha terminado con él. Así lo ha manifestado el presidente de EEUU en una entrevista telefónica con la BBC.

Preguntado sobre si confía en el mandatario ruso Trump responde sin rodeos: "No confío en casi nadie".

La conversación del presidente estadounidense con la BBC se produjo horas después de que anunciara que ha tomado la decisión de enviar armas a Ucrania y de que amenazara con aranceles del 100% a las exportaciones de Rusia si no se logra un acuerdo de alto el fuego en 50 días.

En una entrevista desde el Despacho Oval en la que se abordaron varios temas, Trump también respaldó a la OTAN, tras haberla calificado como obsoleta en varias ocasiones, y se reafirmó en su apoyo al principio de defensa colectiva recogido en el artículo 5 de la organización.

La entrevista telefónica duró unos 20 minutos aproximadamente y se produjo después de que la BBC le hubiera propuesto al mandatario estadounidense una posible entrevista en el aniversario del intento de asesinato en su contra en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania.

A la pregunta de si sobrevivir al intento de asesinato le había cambiado de alguna manera, Trump dice que prefiere pensar en ello lo menos posible.

"No me gusta pensar en si me cambió". Tras reflexionar un poco más sobre ello, añadió, "podría haberme cambiado la vida".

La entrevista se produjo poco después de la reunión que Trump había mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca. Y el presidente de EEUU dedicó gran parte de la entrevista a hablar de su decepción con el líder ruso.

Trump afirma que llegó a pensar que había alcanzado un acuerdo con Rusia hasta en cuatro ocasiones.

Cuando la BBC le preguntó si había terminado con Putin, contestó "Estoy decepcionado con él, pero no he terminado con él. Aunque insisto, estoy muy decepcionado".

Al volverle a preguntar sobre cómo pretende que Putin "detenga el derramamiento de sangre", el presidente estadounidense se defendió: "Estamos trabajando en ello, Gary" (en referencia a Gary O'Donoghue, el periodista que le entrevista).

"Tendremos una conversación interesante. Le diré: 'Bien, creo que estamos cerca de lograrlo', y después derribará un edificio en Kiev", reflexionaba Trump sobre sus interacciones con Putin.