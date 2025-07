Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X nombrada por Musk, presenta su dimisión

La directora ejecutiva de X (antes Twitter), Linda Yaccarino, ha presentado su dimisión tras pasar dos años al frente de la compañía propiedad del multimillonario Elon Musk.



En una publicación de su propia cuenta de X, Yaccarino anunció su marcha sin dar las razones, dando a entender que no existe ninguna discrepancia con Elon Musk, a quien declaró estar "inmensamente agradecida".



En su largo mensaje, Yaccarino no ahorra los autoelogios y dice que ella y su equipo han logrado "dar un giro histórico de negocio juntos que es nada menos que destacable", hasta convertir la plataforma en "una plaza pública digital para todas las voces y la señal cultural más poderosa del mundo".



Pese a que la red social es ahora objeto de abundantes críticas por haber eliminado filtros de contenido y dar así cabida a mensajes abiertamente racistas, machistas o ultraderechistas, Yaccarino no se detiene en ninguna de esas críticas; más bien al contrario, dice que su mayor agradecimiento a Musk es "por haber confiado (en ella) y darme la responsabilidad de proteger el libre discurso".



Hasta el momento, Elon Musk no se ha referido a la dimisión.





Sin embargo, en los comentarios aparecidos tras el mensaje de Yaccarino, varios usuarios vinculan esta decisión con el incidente surgido hoy mismo con Grok, el 'chatbot' de inteligencia artificial creado por el equipo de Elon Musk e integrado en X.



La empresa de inteligencia artificial xAI, vinculada a la red social X del magnate Elon Musk, ha eliminado también hoy varias publicaciones "inapropiadas" de Grok tras recibir quejas sobre la propagación de contenido y comentarios antisemitas, ahora borrados, en los que los textos de Grok contendrían elogios al dictador nazi Adolf Hitler.



"Estamos al tanto de las publicaciones recientes de Grok y estamos trabajando activamente para eliminar las publicaciones inapropiadas", publicó xAI en el perfil de Grok en esa red, sin mencionar en detalle el contenido de los mensajes eliminados.



Tampoco Yaccarino hace la menor mención a ese incidente, pero la coincidencia temporal de la polémica y la dimisión han hecho pensar a muchos usuarios en una relación causa-efecto.



Ayer mismo Musk escribió en X: "En esta plataforma no hay un solo momento de aburrimiento".