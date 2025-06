Trump amenaza con bloquear 100.000 M anuales de fondos públicos a Nueva York si Zohran Mamdani "no se comporta bien"

La cruzada de Donald Trump contra Zohran Mamdami, el ganador de las primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York no cesa. Tras acusarle de "lunático comunista", el presidente de EEUU ha dado un paso más y ha amenazado con suspender los millonarios fondos federales a la ciudad de Nueva York si "no se comporta bien" en caso de ser elegido.

"Vamos a decirlo claro, si llega al poder yo seré presidente y él tendrá que hacer lo correcto o no recibirán ningún dinero. Tiene que hacer lo correcto y comportarse bien porque si no -los neoyorkinos- no recibirán ningún dinero", ha afirmado Trump en una entrevista en Fox News en la que ha llegado a decir que una victoria de Mamdani es "inconcebible" porque es "un comunista puro".

"Es un comunista, eso es muy malo para Nueva York. Creo que él hasta lo admite, pero es que no puedo imaginarle como alcalde de Nueva York", ha insistido sin dudar en calificarle como "un lunático de izquierda radical".

100.000 millones al año

Si Trump cumple con su amenaza, la ciudad de Nueva York, la más grande del país y capital financiera de EEUU, dejará de ingresar 100.000 millones de dólares anuales de distintos organismos y programas públicos, según las cuentas presentadas por el propio Ayuntamiento en 2024.

La reacción de Mamdani a los ataques de Trump y los republicanos no se han hecho esperar y ha negado ser comunista. "No, no lo soy", ha afirmado a la NBC. Eso sí, ha dejado claro que plantea subir impuestos a los más ricos. De hecho defiende que "no creo que debamos tener milmillonarios".

También ha revelado que "ya he tenido que empezar a acostumbrarme" a que hable el presidente de EEUU de "mi aspecto, de dónde soy, quién soy... lo que quiere es distraer de por qué lucho".

Por último, en esa misma entrevista, ha afirmado que todos estos años se ha inspirado en el activista estadounidense por los derechos civiles Martin Luther King Jr., quien una vez comentó: "Llámenlo democracia o llámenlo socialismo democrático. Tiene que haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en este país".

Piden deportarle y quitarle la nacionalidad

Pero no sólo Trump está en pie de guerra contra Mamdani, también algunos dirigentes republicanos que han dado un paso más allá y ya han pedido su deportación y retirarle la nacionalidad estadounidense.

El congresista republicano Andy Ogles envió la semana pasada una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, advirtiéndole de que Mamdani "es un antisemita, socialista y comunista que destruirá la gran ciudad de Nueva York" y que "debe ser deportado".

Según el congresista conservador, el candidato demócrata podría "haber obtenido la ciudadanía estadounidense mediante falsedad deliberada y ocultación de apoyo material al terrorismo", dado que "expresó abiertamente su solidaridad con personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo antes de convertirse en ciudadano estadounidense".

La acusación de Ogles se centra en un verso de una canción de rap que el ahora político escribió en 2017, cuando publicaba canciones de escasa difusión bajo el nombre artístico Young Cardamom'(Joven Cardamomo).

La frase en cuestión pedía la liberación de cinco miembros de la Fundación Tierra Sagrada -una organización humanitaria musulmana con sede en Estados Unidos- condenados por desviar fondos a Hamás en 2008.

Quién es Zohran Mamdani

El ascenso de Mamdani, de 33 años, ha sacudido el tablero político de la ciudad y ha puesto en evidencia la fractura ideológica entre el ala progresista y los sectores más tradicionales del Partido Demócrata.

Ganador de las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York, ha dado la campanada al convertirse en el primer musulmán y declarado socialista que podría tomar el control de mando de la ciudad más grande de Estados Unidos y capital financiera del país.

Mamdani, un desconocido hace solo un año para el gran público, ha logrado la hazaña de destronar al todopoderoso Andrew Cuomo, todo un veterano que contaba con el apoyo del poder económico y político de Nueva York, como dejaron claro dos de sus máximos apoyos, Bill Clinton y el exalcalde y magnate Michael Bloomberg.

Zohran, que representa el ala izquierdista de los demócratas, ha contado con el respaldo de los congresistas Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, además de gozar de una notable popularidad entre los jóvenes, que ven a Cuomo como un representante del establishment.

Si bien el ganador de las primarias demócratas se convierte en Nueva York casi automáticamente en alcalde, habrá que esperar a noviembre para ver si todo el partido da su apoyo a Mamdani o prefiere inclinarse, por ejemplo, por el actual alcalde Eric Adams, que concurrirá esta vez como independiente y que representa mejor ese Partido Demócrata más cercano a las élites que a las clases populares.

, según varias fuentes, ya estaría movilizándose para buscar un candidato “anti-Mamdani” capaz de frenar al insurgente antes de noviembre, como cuenta Financial Times . Wall Street

Entre sus promesas más controvertidas figuran la congelación del alquiler, la creación de supermercados municipales con precios reducidos, autobuses gratuitos, cuidado infantil universal y una subida significativa de impuestos a las grandes fortunas y corporaciones.

Nacido en Uganda y propalestino

Mamdani nació en Uganda y pasó parte de su infancia en Sudáfrica, pero a los 7 años su familia se mudó a Nueva York, donde ha vivido su infancia y juventud. Es hijo de la cineasta india-ameriana Mira Nair (célebre por La boda del monzón) y del profesor universitario Mahmood Mamdani.



Estudió secundaria en la afamada Escuela de Ciencias del Bronx (pública) y luego cursó Estudios Africanos en la Universidad de Bowdoin en Maine. Ya entonces fundó una rama de los "Estudiantes por la justicia en Palestina", un compromiso con la causa palestina que se hizo más patente durante la guerra de Gaza.